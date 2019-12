Wellness im Wohnzimmer: Ausgewählte Materialien und modernes Design machen die Sauna zum hochwertigen Mobiliar. (djd/KLAFS)

Saunakabinen werden heute zum Bestandteil der Interieurgestaltung und entsprechend hochwertig ausgestattet.

Gleichzeitig muss die private Wohlfühloase nicht länger ein reines Kellerdasein fristen. Da viele Bauherren auf ein Untergeschoss für ihr Haus verzichten und Eigentumswohnungen im urbanen Umfeld ohnehin eine ökonomische Raumplanung erfordern, zieht die Sauna um. Ob im Bad oder angegliedert an das Schlafzimmer – immer häufiger wird sie in Wohnbereiche integriert.

In diesem Zuge erlebt sie eine sichtbare Evolution: Hochwertige Materialien und modernes Design werten die Sauna von einst auf und machen aus ihr ein stimmiges Möbelstück. Großzügige Glasfronten, edle und seltene Holzarten, vielfältige Designs und eine große Auswahl an Lichtkonzepten tragen dem Wunsch nach Wohnlichkeit und Entspannung Rechnung. Speziell für die Sauna entwickelte Kissen, Matten und Nackenrollen in ökologischer Qualität sorgen für Loungefeeling und Komfort.

Ein weiterer Trend beim Saunavergnügen lautet Abwechslung. Der klassische finnische Saunagang bei 90 Grad hat weiterhin zahlreiche Fans, doch das Angebot ist vielseitiger geworden. Möglich wird dies mit der großen Vielfalt an Entspannungsformen wie einem Sanarium mit fünf

verschiedenen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsszenarien, einem Infrarotsitz oder Geräten zur Trockensalzinhalation. Auf diese Weise hält man sich länger in der Kabine auf, wählt das aktuelle Saunaprogramm je nach Stimmung, gesundheitlichem Bedürfnis oder Jahreszeit und kann regelmäßig eine kleine Auszeit vom Alltag nehmen.

