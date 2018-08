Europa

RB Leipzig trifft in Europa League auf Salzburg, Celtic und Rosenborg

RB Leipzig hat nach der Last-Minute-Qualifikation den FC Salzburg, Celtic Glasgow und Rosenborg Trondheim als Gruppengegner in der Europa League zugelost bekommen. Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco.