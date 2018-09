Gemeinsam mit der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr absolvierten die Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Eitze eine Einsatzübung auf einem Bauernhof. Angenommen wurde ein Brand in einem Stallgebäude mit mehreren vermissten Personen. Unter Atemschutz gingen die Einsatzkräfte in die verwinkelten Gebäude vor und retteten die Vermissten. Die Jugendlichen unterstützten derweil die Einsatzkräfte im Außenangriff und bauten unter anderem mehrere Riegelstellungen auf, um eine weitere Brandausbreitung verhindern zu können. Durch die Einsatzübung konnte den Jugendlichen die praktische Bedeutung der bisher erlernten Fähigkeiten hautnah vermittelt werden.

„Vom Herstellen der Wasserversorgung bis hin zum Löschen eines Brandes waren alle Aspekte der vorherigen Ausbildungsdienste in der gemeinsamen Einsatzübung gefordert“, so Jugendwartin Annekathrin Fresen. Auch Luca Hestermann, stellvertretender Ortsbrandmeister in Eitze, zeigte sich zufrieden: „Wir konnten hier den Leistungsstand unserer Einsatzkräfte überprüfen und zugleich unserer Jugendfeuerwehr Einblicke in unseren Einsatzdienst geben.“