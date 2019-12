Fest im Huchtinger Ortsgeschehen verankert: Die Kanzlei Bruns & Dr. Redmann in der Kirchhuchtinger Landstraße. (Christoph Englisch)

Redmann verlassen. In ihrer Geschäftsstelle in der Kirchhuchtinger Landstraße praktizieren für die Kanzlei der Fachanwalt und Notar Torsten Bruns sowie der Rechtsanwalt und Notar a. D. Bernd Thomsen.

Rechtsanwalt und Notar Bruns, der seinen juristischen Schwerpunkt ausschließlich auf das Erb-und Familienrecht gelegt hat, übernahm im Mai 2019 das Notariat als Nachfolger des Notars Thomsen. Dieser bekleidete das Amt, nachdem er zuvor bereits zehn Jahre als Rechtsanwalt in Huchting tätig war, seit dem Jahr 1991 und war mit dem Erreichen des 70. Lebensjahres, wie vorgeschrieben, aus dem Dienst als ­Notar ausgeschieden.

Torsten Bruns (links) hat in diesem Jahr das Amt des Notars von Bernd Thomsen übernommen. (Christoph Englisch)

Im Stadtteil verankert

Somit ist Bruns der neue Ansprechpartner für die Beurkundungen und Beglaubigungen in Sachen Grundstücksrecht, Erbrecht, Familienrecht und Gesellschaftsrecht, beispielsweise, wenn eine Immobilie oder ein Grundstück ge- oder verkauft wird, beim Verfassen eines Ehevertrags oder Testaments oder wenn ein Unternehmen gegründet werden soll.

Neben den vielen Aufträgen von Privatpersonen und Unternehmen, hat die Kanzlei seit jeher auch die vielen Huchtinger Vereine, vom Turn- und Sportverein bis zum Nachbarschafts- und Kleingartenverein, betreut und ist damit fest im Huchtinger Ortsgeschehen verwurzelt. Diese Bürgernähe ist für Bruns als Nachfolger auch in Zukunft eine Herzensangelegenheit: „Es ist uns sehr wichtig, dass die Leute wissen, dass das Notariat hier weitergeführt wird“, sagt Bruns. „Herr Thomsen tritt zwar insgesamt kürzer, ist aber noch immer ein wichtiger Bestandteil der Kanzlei und bleibt weiterhin vor Ort tätig.“

Damit bleibt den Huchtingern in der Nachbarschaft juristischer und notarieller Beistand erhalten. Allerdings mit einer im Gesetz verankerten Einschränkung: Aus den beiden Ämtern als Notar und Rechtsanwalt dürfen keine Interessenskonflikte entstehen. Diese könnten etwa daraus resultieren, dass bei der Tätigkeit als Rechtsanwalt einseitig die Interessen einer Partei vertreten werden und bei der Ausübung der Tätigkeit als Notar eine unabhängige sowie unparteiische Betreuung vorgeschrieben wird. Daher ist es gesetzlich ausgeschlossen, dass Bruns in einer Angelegenheit als Notar tätig wird, in der er zuvor als Rechtsanwalt involviert war.

Der Rechtsanwalt und Notar Torsten Bruns, Kanzlei Bruns & Dr. Redmann, praktiziert in der Kirchhuchtinger Landstraße 61. Die Geschäftszeiten sind montags bis donnerstags von 9 bis

13 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr. Weitere Informationen sind unter Telefon 0421/696 95 30 sowie unter www.erbrecht-bremen.eu erhältlich.