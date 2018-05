Ein bisschen Spaß muss mal wieder sein: Roberto Blanco (rechts) spielt sich in einer Gastrolle der ARD-Anwaltsserie "Falk" mit Fritz Karl selbst. (ARD / Kai Schulz)

Dass Roberto Blanco, mittlerweile 80 Jahre alt, zu wenig Publicity abkommt, kann man bei dem beliebten Schlagersänger, der gleichermaßen Dauergast in Unterhaltungssendung wie Schlagzeilen-Lieferant in den bunten Blättern ist, nicht wirklich behaupten. Was die enorme Popularität des PR-Profis in eigener Sache ausmacht, ist sicher auch seine Bereitschaft, sich selbst immer wieder selbst auf den Arm zu nehmen. Wo Blanco zum Einsatz kommt, ist immer Show. Nun also auch in der neuen ARD-Anwaltsserie „Falk“ mit Fritz Karl, die sich für die Episode am Dienstag, 5. Juni, 20.15 Uhr, nicht nur einen prominenten Gastrollen-Star gesucht hat. Unterhaltungskünstler Roberto Blanco spielt sich in der Serienfolge selbst. Und zunächst hat er ganz schön Wut im Bauch. Wer ihn aufregt, ist der noch reichlich unbekannte DJ Volbeck (Thomas Clemens), der mit einer nicht jugendfreien Textversion des Blanco-Klassikers „Ein bisschen Spaß muss sein“ Furore machen möchte. Der Original-Sänger des beliebten Kulthits möchte Volbeck, hinter dem sich eigentlich ein harmloser Bankangestellter verbirgt, der auch nur einmal aus seinem tristen Büro-Alltag ausbrechen will, das Einspielen des Songs verbieten. Deswegen wendet sich Roberto Blanco an den reichlich exzentrischen Anwalt Falk (Fritz Karl), der sich des skurrilen Falls nur allzu gern annimmt und damit seine Kollegin Sophie (Mira Bartuschek) fies aussticht. Was die Blanco-Parade besonders sehenswert macht: In weiteren Gast-Nebenrollen überraschen diesmal gleich weitere Show-Größen, die kein Problem damit haben, fiktional ein wenig mit herumzualbern: Martin Semmelrogge spielt den schmierigen Gegen-Anwalt Blankenstein. Joyce Ilg tritt als Moderatorin in Erscheinung und Bill Mockridge als Pfarrer. Eine feine Gesellschaft!