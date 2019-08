Das richtige Überqueren einer Straße will gelernt sein. Mit etwas Übung bewältigen Kinder selbstständig und mit Freunden den Schulweg. (Patrick Pleul, dpa)

Endlich geht es in die Schule.

Doch mit der Freude auf den neuen Lebensabschnitt gehen auch Ängste – sowohl bei den ABC-Schützen als auch bei den Eltern – einher. Denn es gilt, zahlreiche Herausforderungen zu meistern. Da ist beispielsweise der Schulweg mit zahlreichen kleinen und größeren Gefahren. Damit am ersten Schultag alles

reibungslos verläuft und die Kinder mit dem Straßenverkehr zurechtkommen, sollten Eltern rechtzeitig Vorkehrungen treffen.



Ihre Grundschule kennen die künftigen Erstklässler meistens schon von einem Schnuppertag, aber wie sie sicher dorthin kommen, sollte geübt werden. Schon im Vorfeld sollten die Eltern mit dem Nachwuchs mehrfach den Schulweg ablaufen und sich so auf die Gefahrenquellen einstellen. Bei einer Begehung sollte der Fokus auf riskante Punkte gelegt werden, um diese zu entschärfen.



Sind die Wege nicht allzu weit, wie es in Bremen häufig der Fall ist, sollte auf sogenannte Elterntaxis verzichtet werden. So bekommen die Mädchen und Jungen vor und nach dem Unterricht noch Bewegung und ihre Selbstständigkeit wird gefördert. Zudem wird die Umwelt weniger belastet.



Beim Training sollten alle schwierigen Stellen erklärt werden. Dazu gehören Ampeln und Zebrastreifen, schlecht einsehbare Kreuzungen und Straßen und möglicherweise Baustellen, die sich jeden Tag verändern können.



Ist der erste Tag nach der großen Einschulungsfeier gekommen, sollte ein Elternteil möglichst als Begleitperson dabei sein. So lässt sich nicht nur überprüfen, wie sich der Nachwuchs verhält. Auch der Kontakt zu anderen Eltern ist so leichter geknüpft und es können sich Nachbarschaften finden. Die Grundschüler können den Schulweg gemeinsam bewältigen.



Befindet sich die Grundschule nicht fußläufig, muss die Strecke möglicherweise mit dem Bus oder der Straßenbahn absolviert werden. Auch hierfür ist eine Übungsphase von großer Bedeutung, denn das richtige Verhalten in

öffentlichen Verkehrsmitteln ist für Kinder nicht selbstverständlich. Wie man richtig ein- und aussteigt, sollte ebenso erläutert werden wie der Kauf eines Tickets sowie das Verhalten gegenüber anderen Fahrgästen. Wie hält man sich am besten fest, wenn alle Sitzplätze besetzt sind? An wen kann ich mich wenden, wenn mir etwas seltsam vorkommt? Rechtzeitiges Training sorgt dafür, dass alle Beteiligten am ersten Schultag sicher und entspannt sind. Sofern möglich, sollten Mütter oder Väter dennoch eine Weile den Schulweg begleiten.



Die Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen macht ferner darauf aufmerksam, dass Grundschüler nur bedingt mit dem Fahrrad im Straßenverkehr zurechtkommen und mit der erschwerten Situation überfordert sind. Den Schulweg sollten sie den Experten zufolge erst nach der erfolgreich absolvierten Fahrradausbildung allein mit dem Rad fahren. ABO



Weitere Informationen zum Thema

sicherer Schulweg gibt es bei der Unfallkasse Freie Hansestadt

Bremen sowie im Internet unter www.ukbremen.de.