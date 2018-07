Flotten wieder ausgelastet

Reeder erwarten steigende Erlöse

Eckart Gienke

Hamburg. Die Reeder in Deutschland haben nach vielen dürren Jahren wieder Grund zur Hoffnung. Drei Viertel von ihnen erwarten in den kommenden zwölf Monaten steigende Erlöse, meldete das Beratungsunternehmen PwC als Ergebnis einer Studie, die am Donnerstag in Hamburg vorgestellt wurde.