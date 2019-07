Reflectly ist ein interaktives Tagebuch, das mithilfe Künstlicher Intelligenz dabei hilft, den Alltag zu strukturieren. (Reflectly / Montage tsch)

Dass ein Tagebuch dabei helfen kann, achtsamer und reflektierter durchs Leben zu gehen, ist bekannt. In den App Stores gibt es zahlreiche Tagebuch-Apps, die meist jedoch nicht mehr sind als ein Text-Editor. Einen in vielerlei Hinsicht modernen Ansatz verfolgt hingegen Reflectly, ein interaktives Tagebuch. Künstliche Intelligenz soll dabei helfen, die Gedanken und Emotionen des Alltags zu strukturieren.

Bei Reflectly schreibt man keinen zusammenhängenden Tagebuch-Eintrag, vielmehr führt der „persönliche Tagebuch-Assistent“ durch die einzelnen Schritte und stellt Fragen. So bewertet man den Tag etwa auf einer Skala oder gibt an, was diesen gut oder schlecht gemacht hat. Reflectly analysiert die Einträge, erinnert an Aufgaben und hilft, positive Einstellungen zu verstärken oder mit negativen Emotionen umzugehen. Ob das durch die App allein gelingt, ist sicher zu hinterfragen. Immerhin aber bietet Reflectly eine simple und interaktive Art, den Alltag und vor allem die damit verbundenen Gedanken und Emotionen zu reflektieren.

Reflectly gibt es für Android und iOS und kann kostenlos genutzt werden - für den vollen Funktionsumfang muss die Premium-Version per In-App-Kauf erworben werden.