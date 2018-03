Schweiz

Regelhüter und FIFA beschließen: Videobeweis wird offiziell

Der Videobeweis wird in das Regelwerk des Fußball-Weltverbandes FIFA aufgenommen. Das hat das zuständige International Football Association Board mit den Stimmen der FIFA am Samstag in Zürich beschlossen.