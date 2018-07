Hinrich Tietjen (links) und Axel Miesner auf dem Flett des Lilienhofs in Worphausen. (Johannes Kessels)

Aber das Bauernhaus auf dem Lilienhof in Worphausen, in dem die Gemeinde Lilienthal seit 1994 ihre Plattdeutschen Kulturtage veranstaltet, stammt immerhin von 1651. Erbaut wurde es allerdings nicht in Worphausen. Es ist ein Haus mit Migrationshintergrund. Fachwerkhäuser sind nämlich wie Menschen: Sie leben, was Besucher mit feinen Ohren manchmal hören können, wenn es im Gebälk knistert, sie erzählen Geschichten, und sie können in eine neue Heimat versetzt werden, wenn sie dort freundlich aufgenommen werden.

So war es auch bei dem alten Bauernhaus aus Wulmstorf bei Thedinghausen. Dirk Miesner von den 1977 gegründeten Worphüser Heimotfrünn hat es entdeckt. „Mein Vater kam beruflich viel herum und hatte ein Auge für alte Gebäude“, sagt Axel Miesner, der im Februar dieses Jahres Hinrich Tietjen als Vorsitzenden der Heimotfrünn abgelöst hat. Viele alte Fachwerkhäuser waren ihren Besitzern auf den Hofstellen im Weg, weil sie neu bauen wollten – es war eben nicht jedermanns Sache, in drei kleinen Stuben hinter dem Flett, Donzen genannt, zu wohnen. Ohne Zentralheizung und Wasserspülung macht Nostalgie keinen Spaß.

Die Vorderseite des stattlichen Lilienhofes mit der sogenannten "Grootdöör". (Johannes Kessels)

Marga und Manfred von Otte war das Besitzerehepaar, das noch bis in die Sechzigerjahre sein Vieh an den Seiten der Diele gehalten hat, zumindest die Rinder – die Schweine wurden schon viel früher allgemein in einen eigenen Stall ausquartiert. Das Ehepaar kommt noch heute regelmäßig auf den Lilienhof, meistens zur Saisoneröffnung am 1. Mai. „Die sind immer froh, wenn sie herkommen“, sagt Hinrich Tietjen. „Marga sagt dann immer: Hier habe ich gewohnt, da habe ich geschlafen.“ Die Butzen, wie die halblangen Betten in den Donzen genannt wurden, in denen man halb im Sitzen schlief, um bei Brand schneller auf die Beine zu kommen, waren damals allerdings schon längst ausgebaut – heute zeigt eine Butze links an der Rückwand des Fletts diese frühe Art der Bandscheibentortur. Die Türen sind aber noch heute genau so niedrig wie damals. Duck di! „Früher waren die Leute kleiner“, meint Hinrich Tietjen. Kein Wunder, wenn sie immer im Sitzen schliefen.

1979 haben die Heimotfrünn das Haus gekauft und nach Worphausen verfrachtet. Dazu musste es zerlegt werden, was ganz einfach war, denn Fachwerkhäuser sind aufgebaut wie ein Märklin-Baukasten. Die Steine in den Feldern zwischen den Balken sind mit Lehmmörtel verbunden, der so weich ist, dass sich das ganze Feld mit einem Vorschlaghammer herausschlagen lässt und die Steine gesäubert und wiederverwendet werden können. Allerdings wurde beim Wiederaufbau ein Fach, das sind zwei mal zwei Felder, eingefügt, um das Haus zu verlängern – auch dies war eine damals übliche Methode, wenn man anbauen wollte. Nach Worphausen geschafft wurden die Einzelteile mit Traktorgespannen in anderthalbstündiger Fahrt, Axel Miesner war dabei. „Da war ich 15, Vadder hat mich einfach mitgenommen“, sagt er, und auch als es schon herbstlich kalt wurde, gefiel ihm die Reise. Tieflader? „Ach was, so nobel ging das hier nicht zu, wir sind hier im Moor“, meint er. Die Steine lagerten einige Jahre auf dem Gelände ohne Angst vor Diebstahl, weil derartige Steine kein Bauherr eines modernen Hauses haben wollte.

Grundsteinlegung war erst im August 1983, weil die Gemeinde Lilienthal, der das Gelände gehört, zunächst einen Bebauungsplan aufstellen musste. Dabei wurde ein wenig gegen die Tradition verstoßen: Der Eingangsgiebel mit der Grootdöör zeigt nach Norden. Historisch korrekt wäre es, wenn die Grootdöör im Osten läge, weil dann morgens bereits Licht im Stall ist. Aber man musste das Gelände eben nehmen, wie es war, und ursprünglich war es ohnehin als Friedhof für das 1764 gegründete Worphausen geplant gewesen. Dann aber merkten die Worphauser, dass sie genauso gut die Friedhöfe der Kirchengemeinden von Lilienthal, Grasberg und Worpswede benutzen können, unter denen ihr Dorf aufgeteilt ist.

Heute geht es für Hinrich Tietjen, Axel Miesner und den Besuch aber nicht durch die Grootdöör ins Haus, sondern durch die Tür auf der linken Seite hinten neben dem Flett, und das gehört sich auch so. „Das war früher die vornehme Tür für Besuch am Sonntag“, sagt Hinrich Tietjen, der sie mit einem Schlüssel öffnet, der gut 20 Zentimeter lang ist. Aber auch das liederliche Volk der Schauspieler gelangte von hier auf die Steinfliesen, die für sie die Welt bedeuten: Auf dem Flett, vor der ehemaligen Feuerstelle, wurde über 20 Jahre lang Theater gespielt, zuerst 1994.

In jenem Jahr fanden erstmals die 1988 von dem 1995 verstorbenen, in Frankenburg ansässigen Schriftsteller Heinrich Schmidt-Barrien und Antke Bornemann von der Gemeinde Lilienthal ins Leben gerufenen Plattdeutschen Kulturtage auf dem Lilienhof statt. Ihr erster Veranstaltungsort war das alte Vorwerk Höge in Frankenburg neben der Freilichtbühne, ebenfalls ein Fachwerkhaus, aber kleiner als das auf dem Lilienhof, das im März 1997 abbrannte und trotz diverser Bemühungen nicht wieder aufgebaut werden konnte. Die Kulturtage wanderten ein wenig hin und her, sie fanden auch mal in Brünings Hof in Seebergen und in der Schroeterschule statt, seit dem Brand der Höge ist aber der Lilienhof fester Veranstaltungsort.

1994 gab es das erste „Theater auf dem Flett“. Das ist eine Gruppe des Landschaftsverbands Stade der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden, die sich aus Mitgliedern verschiedener Laienspieltruppen zusammensetzt, vorwiegend aus den Landkreisen Stade und Cuxhaven – eher eine Form intensives Theaterseminar als eine feste Gruppe. Eine Grundregel war: Es spielt nur in einem Bauernhaus, das ein Flett besitzt, also eine Feuerstelle am hinteren Ende der Diele. Nach der Saison 2016, in der eigens ins Plattdeutsche übersetzte Liebessonette von Shakespeare auf dem Programm standen zusammen mit einem sehr düsteren Stück von Albert Camus, das am zweiten Tag in Worphausen das Haus nur halb füllte, löste sich das „Theater auf dem Flett“ auf.

Viel hatten die Heimotfrünn mit der Organisation nie zu tun, sagt Hinrich Tietjen, das sei Sache der Gemeinde gewesen. Die Theaterleute haben ihr Bühnenbild direkt vom vorigen Auftrittsort nach Worphausen gebracht. „Das konnten die fast in die Tasche stecken, so wenig war das.“ Umfangreicher war die stufenförmige Tribüne mit 80 Sitzplätzen, die auf der Diele aufgebaut wurde, und zwar vom Landschaftsverband zusammen mit den Heimotfrünn. Aber auch das sei in ein paar Stunden erledigt gewesen, erinnert sich Hinrich Tietjen. „Die Teile sind nummeriert, das ging wie bei Ikea-Möbeln.“

Die Schauspieler verbrachten vor den Aufführungen nicht viel Zeit in Worphausen. Die Bühne kennenlernen, um zu wissen, wieviel Bewegungsfreiheit man hatte? „Das war bei denen nicht nötig, so ein Flett ist doch bei allen Bauernhäusern gleich“, sagt Hinrich Tietjen.

Die nächste Veranstaltung auf dem Lilienhof, Worphauser Landstraße 26 a, ist am Sonnabend, 11. August, um 18 Uhr im Backhaus: Erstmals wird dort Pizza gebacken.