Glücklicherweise gibt es mit dem Rehabilitations- oder auch Rehasport einen einfachen Weg, solchen Beeinträchtigungen entgegenzuwirken. Rehasport als medizinische Maßnahme wird vom Hausarzt verschrieben, in der Regel von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert und ist für den Trainierenden damit kostenlos.

Besonders Menschen, die durch einen Schlaganfall, chronische Nervenerkrankungen oder Krebsbehandlung eingeschränkt sind, sollten sich nicht mit der Situation abfinden. Rehasport hilft, den Alltag wieder angenehmer zu machen. Unter Rehasport versteht man ein 45-minütiges, zielgruppenorientiertes Trainingsangebot. Speziell ausgebildete Übungsleiter arbeiten gezielt mit den Teilnehmern, um Einschränkungen entgegenzuwirken und Beschwerden zu lindern.

Der Verein Skip Bremen bietet zahlreiche Rehasport-Kurse mit verschiedenen Schwerpunkten an. Mehrere Fachkräfte, unter anderem Physiotherapeuten und Rehabilitationstrainer, stehen in rund 100 Trainingsgruppen pro Woche für Jung und Alt zur Verfügung. So können alle Interessenten zu jeder Uhrzeit einen passenden Termin für ein gemeinsames Training finden.

Bei Interesse am Rehabilitationssport oder bei Rückfragen können Sie sich unter der E-Mail-Adresse ostendorf@skip-rehasport.de oder der Telefonnummer 04 21 / 276 00 01 an Fiona Ostendorf wenden, die Bereichsleitung Rehabilitationssport beim Verein Skip.