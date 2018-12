Indikationen sind Wirbelsäulen- und Haltungsschäden, Osteoporose, Morbus Bechterew, Gelenkarthrose und Gelenkersatz. Das Training findet freitags von 9.30 bis 10.30 Uhr in der LTV-Sportdiele statt und wird von Tanja Wulff, die im Besitz der Übungsleiterlizenz B-Reha-Sport ist, geleitet.

Alle Reha-Sport-Angebote des LTV im Überblick: Orthopädie Montag 19 bis 20 Uhr in der LTV Sportdiele, Dienstag 15.30 bis 16.15 Uhr in der LTV Sportdiele, Dienstag 16.15 bis 17 Uhr in der LTV Sportdiele, Dienstag 18 bis 19 Uhr in der LTV Sportdiele, Donnerstag 10.15 bis 11.15 Uhr in der LTV Sportdiele, Donnerstag 18 bis 18.45 Uhr in der LTV Sportdiele, Freitag 9.30 bis 10.30 Uhr in der LTV Sportdiele; Diabetes Mittwoch 9 bis 10 Uhr in der LTV Sportdiele; Lungensport Mittwoch 9 bis 10 Uhr in der LTV Sportdiele; Reha für Krebsbetroffene (nur Frauen) Donnerstag 11.15 bis 12.15 Uhr in der LTV Sportdiele; Funktionstraining Mittwoch 12.15 bis 13.15 Uhr in der LTV Sportdiele; Reha-Sport und Funktionstraining im Wasser Donnerstag 20.15 bis 20.45 Uhr sowie Freitag 13.45 bis 14.15 Uhr in der Schwimmhalle.

Für alle Reha-Sportangebote und Funktionstraining ist eine Verordnung vom Arzt notwendig sowie eine vorherige Anmeldung in der Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 04 21 / 835 79 68 erforderlich. Die Öffnungszeiten der Geschäftsstelle sind montags von 9 bis 11 und donnerstags von 16 bis 18 Uhr.

Außerdem veranstaltet der LTV zum Abschluss des Jahres seine traditionelle Adventsstunde, zu der jeder willkommen ist. Die Adventsstunde findet am Dienstag, 4. Dezember, um 18 Uhr auf dem Hof der Familie Bahr in der Ritzenbütteler Straße 67 statt. Der Posaunenchor wird Weihnachtslieder spielen, weihnachtliche Gedichte werden vorgetragen, es gibt eine kurze Andacht und eine kleine Vorführung. Die LTV-Adventsstunde ist eine gemütliche Einstimmung auf die Weihnachtzeit bei Punsch, Glühwein, Schmalzbrot und Würstchen.

Bereits gelungen ist das vom LTV veranstaltete Laternelaufen. Dazu versammelten sich mehr als 50 Kinder und Eltern mit ihren bunten Laternen vor dem Feuerwehrhaus am Hansering. Nach einem ersten Laternenlied machten sich Groß und Klein auf den Weg, um eine gute halbe Stunde ihre Lampions spazieren zu führen. Beim Awo-Seniorenheim wurde Halt gemacht, um den Bewohnern ein Lied zu singen. Danach ging es weiter durch den Ort und schließlich zurück zur Feuerwehr. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Lemwerder als Partner und Gastgeber waren zuständig für das sichere Geleit. Leicht durchgekühlt wurden die Laternenträger nach dem Umzug in den Hallen der Feuerwehr mit heißen Würstchen und warmen Getränken empfangen. Bevor es nach Hause ging, hatten alle Kinder noch die Möglichkeit, sich einen Feuerwehrwagen von innen anzusehen, wovon rege Gebrauch gemacht wurde. Die Organisatorinnen vom LTV waren mit der positiven Resonanz sehr zufrieden.