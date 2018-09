Achim-Baden

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Reha-Sport-Kurse für Berufstätige

FR

Achim-Baden. In Kürze startet ein neuer Kursus Reha-Sport in der Gymnastikhalle des TV Baden an der Verdener Straße 180. Es werden Plätze montags von 16.