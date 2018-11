Bezirkspräsident Thomas Brunken und seine Stellvertreterin Beate Meyer beim Präsidentenempfang in Oese-Poggemühlen mit den geehrten Sportlern aus dem Bereich des Schützenkreises Zeven.

Thomas Brunken hatte zum Empfang des Präsidenten eingeladen. Ausgezeichnet werden jeweils die Sportlerinnen und Sportler, die bei den Meisterschaften des Nordwestdeutschen Schützenbundes (NWDSB) auf den Podestplätzen standen oder die sich für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert haben. Nicht alle der 77 Geladenen waren dabei, da sie bei den Deutschen Meisterschaften in den Kleinkaliber-Auflagewettbewerben in Hannover starteten. Der besondere Gruß des Bezirkspräsidenten galt dem stellvertretenden Samtgemeindebürgermeister der Geestequelle, Marco Noetzelmann sowie dem stellvertretenden Cuxhavener Landrat Richard Schütt, zugleich Präsident des Schützenkreises Unterelbe.

„Zusammen trainieren, leidenschaftlich kämpfen, aber auch zusammen feiern, Gemeinschaft zu spüren und Teamgeist erleben, für andere da sein, fair miteinander umgehen, das sind die großartigen Werte, die unser Sport vermittelt“, so Thomas Brunken. In die Leistungen der Sportler seien insbesondere die Menschen einbezogen, die in den Vereinen wirken, sich ehrenamtlich einer guten Sache stellen: „Was wäre der Sport ohne unsere Ehrenamtlichen?“

Der Bezirkspräsident ging auch auf die rasanten Änderungen der Sportwelt ein: „Es entwickeln sich sehr schnell neue Sportarten, die nach einem Hype sehr schnell wieder verschwinden.“ Das fordere die Vereine aber auch den eigenen Verband immer mehr heraus. Es sei schwierig, auf die sogenannten Trendsportarten zu reagieren. „Uns muss allerdings bewusst sein: Aus dem Individualsport entwickeln sich keine Weltmeister und andere Spitzensportler.“ Dies gelinge nur durch straff organisiertes, diszipliniertes Training bei professioneller Umgebung in einem Verein. „Was in unseren Vereinen geleistet wird, ist einfach toll.“

Außerdem stellte Thomas Brunken fest: „In der heutigen Zeit, in der die linken und rechten Ränder unserer Gesellschaft erstarken, trägt unser Sport maßgeblich zur Integration bei. Unterschiedliche Hautfarbe, Herkunft, Sprachen und Behinderung spielen bei uns keine Rolle.“

Bezirkssportleiter Wilfried Busch verwies auf 724 Einzel- und 184 Mannschaftsstarts bei den NWDSB-Landesverbandsmeisterschaften. Mit 35 Gold-, 26 Silber- und 29 Bronzemedaillen habe der Bezirk den fünften Platz im Medaillenspiegel belegt. Für die DM hätten sich 61 Sportschützen mit 78 Starts qualifiziert.

Schließlich zeichneten Thomas Brunken und seine Stellvertreterin Beate Meyer die Gäste mit der offiziellen Euro-Gedenkmünze 2018 „Berlin“ aus. Aus dem Bereich des Schützenkreises Zeven wurden geehrt: Dagmar Albers, Stephan Marx, Paul Narawitz-Schröder (alle SV Seedorf), Heinz Allers, Hans-Jürgen Brunkhorst, Andreas Viebrock (alle SV Rhadereistedt), Annelie Brandt, Christian Brandt, Paulina Brandt, Yakira Brandt, Greta Junge (alle SV Anderlingen), Constantin zum Felde, Lindsay Ludwigs, Sina Meinking, Mark Meser, Maximilian Ropers, Timm Oliver Struve, Ben Themann (alle SG Selsingen), Torsten Fredrich, Elke Heins, Mascha Heins, Rolf Kukula, Fredi Latzke, Elias Müller, Lorenz Warncken (alle SV Tarmstedt), Tobias Otterstedt (SV Wilstedt), Jens Thieme (TUS Zeven), Hans-Werbeim Präsidentenempfang in Oese-Poggemühlenner Wahlers, Willi Weidmann (beide SV Gyhum), Günter Lührs (SV Börde Sittensen).

Eine besondere Ehrung erfuhren an diesem Abend die Junioren des SV Hesedorf, Anna Gensky, Tarek Grüthusen und Felix Itzen. Das Trio sicherte sich bei den Deutschen Meisterschaften in der Disziplin Laufende Scheibe zehn Meter die Vizemeisterschaft. Zuvor siegten sie bei den NWDSB-Titelkämpfen in dieser Konkurrenz sowie in der Laufenden Scheibe zehn Meter Mix. Dazu kam noch reichlich Edelmetall in den Einzelwertungen.