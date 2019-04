Neben der fachgerechten Aufbewahrung in einem Autohaus entscheiden sich zahlreiche Autofahrer aus Kostengründen für eine Lagerung zu Hause. Damit die Pneus nicht porös werden, Beulen bekommen oder andere Schäden nehmen, die den einwandfreien Betrieb auf der Straße gefährden, gibt es ein paar Punkte zu beachten.

Um die Reifen für die Lagerung vorzubereiten, empfiehlt der Hersteller Uniroyal die Reinigung mit einer milden Seifenlauge. Danach kann mit einem Reifenmarkierstift die ursprüngliche Position am Fahrzeug auf den Pneus notiert werden. Anschließend kommen sie in eine lichtundurchlässige schwarze Tüte oder Reifenschutzhülle und werden so verstaut, dass sie weder Sonneneinstrahlung, noch zu hohen oder kalten Temperaturen ausgesetzt sind. Zudem sollten die Räder nicht in Kontakt mit Öl, Benzin, Fett oder Lösungsmitteln kommen.

Reifen mit Felge werden waagerecht übereinander gestapelt, mit aufeinanderliegenden Seitenwänden, etwa auf einem speziellen Felgenbaum. Um einem Druckverlust durch das lange Liegen vorzubeugen, sollte man den Luftdruck um 0,5 bar erhöhen. Werden die Pneus ohne Felge gelagert, sollten sie hochkant nebeneinander stehen, sodass sich die Seitenwände berühren. Um ein Austrocknen des Reifenmaterial zu verhindern, empfiehlt sich regelmäßiges Drehen.