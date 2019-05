Zwischen Juni und August finden insgesamt drei Konzerte mit ausgewählten Internationalen Künstlern statt. Den Anfang macht Bobbo Byrnes am Mittwoch, 12. Juni, mit seinem Repertoire aus Americana und Rock. Bei seinem Auftritt nimmt er seine Zuhörer mit in die für seine Stilrichtung typisch verrauchte Stimmung und erzählt Anekdoten von schmuddeligen Gaststätten in den USA.

Weitere Konzerte aus dem Bereich Singer-Songwriter folgen am 17. Juli und 7. August. Diese beginnen in der Regel um 20 Uhr. Bei allen ist der Eintritt frei. Weitere Info unter Telefon 0 47 91 / 9 61 80, per E-Mail: info@bredbeck.de oder www.bredbeck.de.