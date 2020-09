Reiner Calmund ist immer für einen Spaß zu haben. Foto: Arne Dedert/dpa (Arne Dedert / dpa)

Der Ex-Fußballfunktionär Reiner Calmund (71) ist in die Schlagerbranche eingestiegen. Gemeinsam mit den Dorfrockern aus dem unterfränkischen Oberaurach hat er den Song „Voll fett“ aufgenommen.

Ein Video dazu wurde auf Youtube veröffentlicht. In dem Liedtext heißt es: „Ran an den Speck. Dann ist das voll, voll - voll fett.“ „Ich kann mich da auch selber auf die Schippe nehmen“, sagte Calmund der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Er habe die drei Brüder von den Dorfrockern beim Echo kennen gelernt. Später hätten sie ihn dann gebeten, bei dem Lied mitzumachen. „Ich finde die Jungs sympathisch. Sie machen volkstümliche, aber trotzdem junge Musik - und sie kommen aus dem Frankenland, wie meine Frau.“

Er selbst habe auch schon mal Musik gemacht. „Ich hatte früher mal selber Akkordeon gespielt, das ist aber 50 Jahre her.“ Als die Band auf ihn zukam und um seine Hilfe bat, habe er schon eine Operation hinter sich gehabt. „Ich habe gesagt, dass ich abnehmen werde, weil ich mich habe operieren lassen. Dann haben die gesagt, wir machen das jetzt noch schnell, dass du noch als dicker Mops da draufkommst.“

Der größte Teil des Videos sei im März gedreht worden, die Schlussszene mit einem schon deutlich schlankeren Calmund erst vor wenigen Wochen. Darin lässt er sogar die Hosen runter. Er habe den gleichen Anzug getragen wie im März. „Da ist die Hose automatisch runtergerutscht“, sagte Calmund der dpa. „Ich kann mit der Schlussszene gut leben.“

