Chef am Mikro: Mit DFB-Präsidenten Reinhard Grindel wird es am Freitag auf der Oceana in Bremen einiges zu besprechen geben. (dpa)

Der Mann ist Chef des Deutschen Fußball-Bundes, und da muss man einfach ein bisschen was aushalten können. Das ist gut so, sollte man aus Sicht von Reinhard Grindel annehmen dürfen, denn Reinhard Grindel ist am Freitagabend zu Gast beim WESER-Strand in Bremen. Das ist natürlich nichts, was als Höhle des Löwen bezeichnet gehört, auch wenn der Gang eines hohen Fußballfunktionärs nach Bremen momentan mit einem Trip in eine solche verglichen werden könnte. Stichwort: Rechtsstreit um die Polizeikosten bei Risikospielen.

Nein, der WESER-Strand auf der Oceana am Martinianleger ist natürlich zunächst mal ein interessanter Talk in angenehmer Atmosphäre. Moderator Axel Brüggemann wird das knifflige Thema Rechtsstreit jedoch nicht aussparen. Das wird er gar nicht aussparen können, wenn er dem Konzept der rund einstündigen Gesprächsrunde treu bleiben will: Ein Gast kommt, und hinterher will man den Gast und seine Ansichten besser kennen als vorher. Und es soll in dieser Talk-Stunde – so erzählt es Axel Brüggemann – auch gerne so werden, wie es bei „Zimmer frei“ meistens wird. Oder bei „Inas Nacht“. Lustig, spontan, frech. Grindel wird zum Beispiel um ein ganz spezielles Torwandschießen nicht herumkommen, von dem man an dieser Stelle noch nicht zu viel verraten darf.

Verraten darf aber werden, dass Torwandschießen im Besonderen und Kicken im Allgemeinen nicht zu Grindels Spezialitäten zählen. Und auch das gehört dann natürlich thematisiert am Freitag. „Wir wollen über den Menschen zu den Themen und Problemen kommen“, sagt Brüggemann, da geht es dann mit der Biografie des Präsidenten vom größten Sport-Fachverband der Welt los. Konkret: mit dessen Schulzeit in Hamburg. Der heute 56-jährige DFB-Chef soll in Hamburg – aus Bremer Sicht durchaus erwähnenswert – in der Werderstraße gewohnt haben. In der Schule soll er die Schultheatergruppe deutlich mehr gemocht haben als Fußballspiele im Sportunterricht. Da soll man ihn erst in eine Mannschaft gewählt haben, nachdem auch alle Mädchen gewählt worden waren.

Vom übersichtlich begabten Hamburger Fußballjungen zum obersten Fußballfunktionär der Republik war es ein weiter und nicht eben geradliniger Weg. Brüggemann wird mit Grindel über die Brüche und Umbrüche reden, über die veränderten Perspektiven eines Mannes, der als Journalist arbeitete, in die Politik ging und vor rund zwei Jahren schließlich zum neuen Präsidenten des wegen der Sommermärchen-Affäre deutlich angezählten DFB gekürt wurde.

Ob er sich manchmal, wenn vielleicht auch nur heimlich, das Leben als Bundestagsabgeordneter der zweiten Reihe zurückwünscht? Auch das könnte so eine Frage des Abends werden. Als Sportfunktionär in der allerersten Reihe ist das Leben jedenfalls nicht das kuscheligste, das man sich vorstellen kann. Grindel muss unter anderem zwischen den Interessen des Profi- und des Amateurfußballs vermitteln. Allein das: eine Mammutaufgabe.

Er muss, auch wenn er nicht für die Vermarktung der Liga verantwortlich ist, dem zunehmenden Zorn vieler Fans etwas entgegensetzen, die den bezahlten Fußball mehr und mehr als reine Geschäftemacherei wahrnehmen. Die sich über zerfranste Spieltage mit Montagsspielen ärgern. Über zuviel Kommerz mit Helene-Fischer-Auftritten in der Halbzeitpause. Es lässt sie dann einstimmen in die „Scheiß DFB“-Sprechchöre, die in den deutschen Stadien immer wieder zu hören sind. Kürzlich hat Grindel in einem Interview mit der „Bild am Sonntag“ angekündigt, dass es künftig keine Halbzeit-Shows im DFB-Pokalfinale mehr geben werde.

Es gibt noch so viele andere – wie soll man sagen – sensible Bereiche, die Grindel im Auge behalten muss. Die Regionalliga-Reform, den umstrittenen Grundlagenvertrag zwischen DFL und DFB, den unbeliebten Videobeweis, die schwierigen Ultras, den Pyro-Irrsinn. Und, und, und. Das alles zu Beginn eines Jahres, in dem eine WM ansteht. In der Deutschland als Titelverteidiger antritt, und in dem das alleroberste Ziel des DFB lautet: Titelverteidigung in Russland. Das könnte dann am Freitagabend ja eine Art Königsfrage für Moderator Brüggemann werden. Wird Deutschland in Russland Weltmeister? Wobei zu vermuten ist: Diese Antwort wird dem DFB-Präsidenten leichter fallen als andere, wenn man mal allein an den schwelenden Rechtsstreit wegen der Polizeikosten denkt. Wie wird er wohl ausgehen? Wird es je wieder Länderspiele geben im Weserstadion? Das Gespräch beginnt am Freitag um 19.30 Uhr.

Freitag, 2. März 2018 auf der Oceana (am Martinianleger, Schlachte in Bremen)

Einlass: 18.30 Uhr, Talkbeginn 19.30 Uhr

Eintritt: 13 Euro (inklusive Begrüßungsgetränk und Laugenbrezel)

Tickets: Hier online bestellen, per Telefon (+49 421 363636) oder

im Pressehaus Bremen (Martinistraße 43) und in den regionalen Zeitungshäusern

Welche Frage Schauspieler David Safier, Gast des vergangenen WESER-Strand-Talks, Reinhard Grindel stellen würde, sehen Sie im Video: