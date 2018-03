Wieviel Werder steckt im Deutschen Fußball? Wie gehen Kohle und Kicken zusammen? Und wie arbeitet und lebt es sich in der Welt des Fußballs? DFB-Präsident Reinhard Grindel wird am Freitag, 2. März, in der neuen Ausgabe der Talkreihe WESER-Strand zu Gast sein und über Intrigen, Gemauschel und die Leidenschaft am Sport sprechen.

Vor seiner Tätigkeit als Präsident des größten Sportverbandes der Welt war der gelernte Journalist Grindel Vizepräsident des Niedersächsischen Fußballverbandes, Schatzmeister im Präsidium des DFB und bis 2016 auch Bundestagsabgeordneter.

Den Abend mit Reinhard Grindel wird Axel Brüggemann moderieren, der sich für seine Gäste jedes Mal so einiges einfallen lässt. Was er sich wohl dieses Mal überlegt hat?

Erfahren Sie es vor Ort!

Freitag, 2. März 2018 auf der Oceana (am Martinianleger, Schlachte in Bremen)

Einlass: 18.30 Uhr, Talkbeginn 19.30 Uhr

Eintritt: 13 Euro (inklusive Begrüßungsgetränk und Laugenbrezel)

Tickets: Hier online bestellen, per Telefon (+49 421 363636) oder

im Pressehaus Bremen (Martinistraße 43) und in den regionalen Zeitungshäusern

Welche Frage Schauspieler David Safier, Gast des vergangenen WESER-Strand-Talks, Reinhard Grindel stellen würde, sehen Sie im Video: