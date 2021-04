Reinhold Messner stand schon mit fünf Jahren auf seinem ersten Dreitausender. Foto: Roland Weihrauch/dpa (Roland Weihrauch / dpa)

Extrembergsteiger Reinhold Messner verdankt seine Karriere nach eigenen Worten seiner Kindheit in den Bergen. „Ich wäre sicher kein Abenteurer geworden, wenn man mich nicht in diese Bergwelt hineingesetzt hätte“, sagte der 76-Jährige den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Demnach habe er schon im Alter von fünf Jahren auf seinem ersten „Dreitausender“ gestanden. Von seinem fünften bis zu seinem 15. Lebensjahr sei er auf Hunderte von Klettertouren und Wanderungen gegangen. „Und so hat sich in mir der Instinkt herausgebildet, immer das Neue und Unbekannte zu suchen.“ Messner wuchs in Südtirol auf.

