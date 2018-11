Die Herbstreise führte den Ortsverein Achim-Baden des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in diesem Jahr in den Schwarzwald und den Elsass. Die 35-köpfige Gruppe brach zu ihren täglichen Ausflügen von einem familiengeführten Hotel im nördlichen Schwarzwald auf. Die Gruppe machte Ausflüge zu vielen romantischen Fachwerkstädtchen wie der „Perle“ Gengenbach, zum Glottertal mit Besuch der vormaligen Benediktiner-Abtei St. Peter und weiter bis zum Titisee im Südschwarzwald oder zur weltgrößten Kuckucksuhr. Ein weiteres Ziel war die elsässische Weinstraße mit Besuch des heiligen Odilienberges mit dem Kloster St. Odilien, das einen Ausblick aufs Rheintal, den Kaiserstuhl und bis in die Vogesen bot. Weitere Städtchen standen ebenfalls auf dem Reiseplan. Außerdem machte die Gruppe eine Weinverkostung bei einem Winzer in Kintzheim mit dem dort typischen Guglhupf. Den Abschluss der Reise bildete ein Ausflug nach Straßburg mit dem berühmten Münster und einer Bootsfahrt auf der Ill.