40 historische Gebäude aus Niedersachsen waren hier zu besichtigen. Das Leben der Landbevölkerung wurde eindrucksvoll dargestellt. Handwerker zeigten ihre Zunft, zahlreiche Gärten regten zur Nachahmung an. Die Ausstellungshalle mit dem Agrarium, Trecker und Antriebsmaschinen zogen natürlich die Männer etwas mehr an. Bei Kaffee und Kuchen ließ man es sich dort in den Gärten gut gehen.

Nach der ausgiebigen Besichtigung ging es weiter zum Wildpark Schwarze Berge. Waren es bei der ersten Station noch Häuser und Handwerk aus älteren Epochen, konnte man sich jetzt an einer wunderbaren Tierwelt in einer zauberhaften Parklandschaft erfreuen. Der Wildpark verfügt über eine 50 Hektar große Anlage mit etwa 1000 Tieren in naturnahen Gehegen. Sehenswert war die Flugschau einiger Greifvögel. Einige Heimatfreunde gönnten sich einen Blick zur Hansestadt Hamburg und bestiegen den 31 Meter hohen Elbblickturm.

Den Abschluss bildete eine kleine Rundfahrt durch das Alte Land bei Jork und Buxtehude. Neben den Besichtigungen kam die Geselligkeit natürlich nicht zu kurz. Nach einem reichhaltigen Frühstück im Freien gab es neben Kaffee und Kuchen am späten Nachmittag „Günters Eintopf“: Wie schon in den Vorjahren fuhr wieder Günter Fenske vom Busunternehmen Fenske aus Dorfmark die Langwedeler Reisegruppe. Im September dieses Jahres soll es dann für sechs Tage nach Polen gehen. Diese Reise ist eigentlich bereits ausgebucht, eine Warteliste wurde eingerichtet. Die Organisatoren versuchen aber – wie schon in den vergangenen 30 Jahren –, allen Wünschen gerecht zu werden. Darum wird jetzt versucht, im Zielhotel weitere Zimmer buchen zu können.