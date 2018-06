Juli, statt und hat sieben Abfahrtsstationen. Die erste ist in Armsen um 8 Uhr in der Straße Kattensteert, danach geht es weiter zur Ortsmitte. In Neddenaverbergen ist um 8.07 Uhr an der Bushaltestelle bei Familie Thoenelt Abfahrtszeit, bevor es weitergeht zur Dorfmitte. Nächste Zustiegsmöglichkeit ist die Klinkerstraße in Hohenaverbergen um 8.15 Uhr, anschließend bei der Gaststätte Drommelbeck. Vor der ehemaligen Bäckerei Meyer in Luttum hält der Reisebus um 8.20 Uhr.

In Hameln geht es dann ab 11 Uhr mit einem Schiff der Reederei Flotte Weser für zwei Stunden weseraufwärts durch das schöne Weserbergland, musikalisch begleitet von stimmungsvollen Seemannsliedern. Zurück in der Stadt werden die Gäste vom Rattenfänger persönlich begrüßt. Eine Führung durch die historische Altstadt schließt sich an. Bis zur Rückfahrt ab 15.30 Uhr besteht noch genügend Zeit für einen individuell gestalteten Stadtbummel. Den Abschluss des Sommerausflugs bildet ein gemeinsames rustikales Abendbrotbüfett im Gasthaus Drommelbeck. Erst danach fährt der Bus die Teilnehmer wieder zurück nach Hause. Die Tour kostet für SOVD-Mitglieder 45 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro. Telefonische Anmeldungen bis zum 12. Juni bei Friedel Koch (0 42 38 / 439), Bernd Hartendorf (0 42 38 / 13 37), Irmgard Schadek (0 42 38 / 10 54) oder Heide Gildmann (0 42 38 / 94 33 36).