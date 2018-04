Weitere Höhepunkte waren die Konzerte mit der Familie Lucian in der Seniorenresidenz am Paulsberg und im Botegunhof sowie Konzerte mit der Gruppe Saitenklang im Badener Berg und im Botegunhof. Ein Weihnachtskonzert mit den Chorfreunden Achim unter Leitung von Hans Schröder schloss das Jahr ab. Die von Manfred Blank vom TSV Achim moderierte Fußballshow wurde in allen vier Häusern durchgeführt – und sie fand überall großen Anklang. Gemeinsam mit Senioren ist von den Fußball-Aktionen des TSV Achim begeistert und finanziert wie in den Vorjahren die jeweilige Veranstaltung in den Seniorenresidenzen.

Absoluter Höhepunkt des Jahres war der reisende Zoo Tränkler. Mit einer Auswahl von Wildtieren wie Schlangen, Stinktier, Schildkröte und einigen anderen hat er Begeisterungsstürme in allen vier Häusern hervorgerufen. Man spricht dort noch heute davon und hätte diese Vorstellung gern wieder im Haus. Da muss GmS aber noch lange sparen, bis das wieder möglich wird.

Vorstandsmitglieder haben bei vielen Gelegenheiten an Sitzungen und Veranstaltungen teilgenommen, die das Thema „Senioren“ auf der Tagesordnung hatten, beispielsweise Sitzungen des Präventionsrates der Stadt Achim oder Vereinsbörse. Geschäftsführender Vorstand und Vorstand trafen sich zu regelmäßigen Sitzungen, um Aktivitäten oder Strategien zu besprechen. Außerdem pflegt der Vorstand Kontakte zu allen vier Pflegeheimen ebenso wie zu den Aktiven in diesen Häusern.

„Insgesamt wurden durch Mitglieder des Vereins ausschließlich ehrenamtlich und ohne jegliches Entgelt circa 5957 Stunden Betreuungsarbeit mit Senioren geleistet“, berichtete Lepczynski der Versammlung nicht ohne Stolz. Dabei waren die wichtigsten Arbeitsfelder regelmäßige Besuche bei Hilfesuchenden in den Seniorenheimen oder zu Hause. In den Seniorenheimen veranstaltet GmS Spielnachmittage, bietet den „rollenden Kiosk“ an, Nähstunden, regelmäßige Besuche in umliegenden Einkaufszentren und Besuche mit Hunden, die immer ganz besondere Freude auslösen. GmS begleitet die Bewohnerinnen und Bewohner auf Kaffeefahrten, zu Kohltouren, zu Theaterbesuchen, zum Freimarkt, zu den Seniorenveranstaltungen der Stadt, zu Gottesdiensten und Andachten. Einzelbetreuungen wie Spazierengehen, Gespräche oder Vorlesen stehen ebenso auf dem Programm wie die Hilfe bei Festen und Feiern im Haus. Ein „Kümmerer“ steht für kleinere handwerkliche Arbeiten bereit.

„Die Mitgliederentwickelung ist zufriedenstellend. Der Verein GmS ist gut aufgestellt, hat mittlerweile einen großen Bekanntheitsgrad und leistet, unterstützt durch die fördernden Mitglieder und die hervorragende Arbeit der aktiven Mitglieder, einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität für ältere Menschen in Achim. Diese Arbeit wurde auch durch eine Reihe von Kleinspenden ermöglicht“, schloss Lepczynski seinen Bericht.

Zur Mitgliederentwicklung konnte Emil Gitz, der 1. stellvertretende Vorsitzende, ein paar Zahlen beitragen. So ist die Zahl der Mitglieder im Berichtsjahr von 123 auf 130 gestiegen. Davon sind knapp zwei Drittel Frauen und ein Drittel Männer und juristische Personen. 53 Mitglieder oder rund 41 Prozent sind aktiv. 69 Prozent der Mitglieder sind älter als 65 Jahre, jünger als 50 Jahre sind nur noch acht Prozent. Dieser geringe Anteil bereitet dem Verein große Sorge, denn er braucht dringend jüngere Mitstreiter – auch für den Vorstand –, die die erfolgreiche Arbeit auf Dauer fortsetzen. „Wichtigstes Medium zur Gewinnung neuer Mitglieder ist die heimische Presse, deshalb sind wir sehr froh und dankbar darüber, dass unser Anliegen überwiegend von der hier vertretenen Presse unterstützt wird“, konnte Emil Gitz der Versammlung berichten.

„GmS führt regelmäßig am ersten Mittwoch im Monat eine Sprechstunde durch, die auch in Anspruch genommen wurde“, berichtete Gitz weiter. Interessierte wurden über die Arbeit des Vereins informiert. Hilfesuchenden konnte zum Teil geholfen werden, wenn nicht, wurden sie an andere Vereine oder Institutionen weitergereicht. „Ich bin mit dem Ergebnis der Sprechstunde zufrieden, obwohl die Resonanz noch besser sein könnte“, so Gitz.

Kassenverwalterin Rosemarie Lepczynski konnte das vergangene Jahr mit einem Überschuss abschließen. „Unser Verein steht finanziell gut da“, betonte sie in ihrem Kassenbericht.

Zwischen den Berichten und den Wahlen war ein „Küchenmädchen“ zu Besuch und sang zur Akkordeonbegleitung sogenannte Küchenlieder aus der Zeit um 1900. „Räuberbraut“, „Sie war ein Mädchen voller Güte“, „Wilhelm“ oder „Sabinchen war ein Frauenzimmer“ waren Titel, die sehr zur Erheiterung der Versammlung beitrugen.

Nach der Entlastung des Vorstandes wurde gewählt. In seinem Amt bestätigt wurde Emil Gitz als 1. stellvertretender Vorsitzender. Neu in den Vorstand gewählt wurde Marlene Meister als stellvertretende Schriftführerin. Die Beisitzerin Elke Kuhlmann wurde in ihrem Amt bestätigt. Neu in den Vorstand gewählt wurden Angelika Essmann und Wolfgang Bremer, die als Beisitzer den Vorstand unterstützen wollen. Die Revisoren Horst Kruse und Gerhard Grabowski wurden wiedergewählt.