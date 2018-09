Stuhr-Heiligenrode

Reit- und Fahrverein lädt nach Heiligenrode ein

Stuhr-Heiligenrode. An diesem Sonntag, 30. September, findet von 8 bis 18 Uhr am Marienweg 17 in Stuhr das WBO-Turnier des Reit- und Fahrvereins Kloster Heiligenrode statt.