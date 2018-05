Niclas Kutzer reitet selbst seit seinem sechsten Lebensjahr. Durch seine Eltern, die auch beide geritten sind, ist er dazu gekommen. Wenn der „Virus“ einen gepackt hat, kommt man nicht mehr davon los, erzählt er. Nicht nur sein Hobby, auch sein Beruf hat mit Pferden zu tun: Er ist Hufschmied. Es geht einfach nicht ohne, erklärt er. Dagmar Ahrens ist mit 35 Jahren erst relativ spät zum Reitsport gekommen, ist heute aber selbst Pferdebesitzerin und verbringt viel Zeit im Stall. Besonders gefällt ihr, dass beim Reiten alle Probleme in den Hintergrund geraten. „Es ist wie Kurzurlaub“, sagt sie. Das bestätigt Sabine Behrendt, Präsidentin des Vereins. Sie ist in den Reitsport hineingeboren worden. Mit dem Pferd Zeit in der Natur zu verbringen, ist für sie einfach wunderbar. Auch an ihre eigene Tochter hat sie die Leidenschaft bereits weitergegeben.

Ab vier Jahren können Kinder im Verein das Reiten erlernen. Die Kinder sind meist mutiger und machen vieles intuitiv. Sie werden schrittweise, beispielsweise durch Voltigieren, herangeführt, erklärt Sabine Behrendt. Auch Leuten, die kein eigenes Pferd haben, wird das Reiten auf Schulpferden und -ponys ermöglicht. Angst sollte man nicht haben, dafür aber Respekt vor dem Tier. Als Erwachsener denkt man viel darüber nach, was zu tun ist. Das ist zu Beginn vielleicht schwieriger, der Spaß ist aber derselbe.

Im Frühjahr und im Herbst organisiert der Verein jeweils eine Schleppjagd. 70 Reiter waren in diesem Frühjahr im Verdener Stadtwald mit dabei. Dazu wird von einem Vorreiter eine künstliche Spur, zum Beispiel mit Anis, für die Hunde gelegt, denn Tiere sollen dabei nicht sterben. Die Hunde werden losgelassen und laufen auf einer Teilstrecke etwa zwei Kilometer weit. Dann gibt es einen kurzen Stopp, und nach etwa fünf weiteren solcher Teilstrecken geht die Jagd mit „Halali“ zu Ende und die Hunde bekommen zur Belohnung Pansen. Durch die Schleppjagden habe er im Übrigen auch Niedersachsen erst kennengelernt, sagt Niclas Kutzer. Im Harz, auf Norderney oder in Osnabrück gibt es solche Jagden, sodass man viel herumkommt. Aus einer Höhe von drei Metern hat man außerdem eine andere Sichtweise als zu Fuß. Auch das gemeinsame Erlebnis mit dem „Kamerad Pferd“ steht dabei im Vordergrund.

Im Verein herrscht ein tolles Miteinander. Alle ziehen am selben Strang und in dieselbe Richtung. Sie sind breit aufgestellt: vom Unterricht für Kinder bis hin zur Spring-, Dressur oder Geländeausbildung wird alles angeboten. Außerdem gibt es einen vollen Veranstaltungskalender, denn der Verdener Schleppjagd-Reitverein veranstaltet Jugendfahrten, Trainingstage, Geländepokal und Übernachtungswochenenden.

