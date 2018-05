Sandra Schuknecht vom RV Ganderkesee holte beim L-Springen auf Antonia den neunten Platz. (INGO MOELLERS)

Mit ihrer Zeit von 43,76 Sekunden steckte sie sich die bronzene Schärpe an. Die goldene ging stattdessen an Hendrik Sosath vom Stedinger RuFV Sturmvogel Berne auf Casirus.

Bereits im ersten Umlauf glänzten Voigt und ihr Wallach mit einer fehlerfreien Runde. Im Stechen musste die Ganderkeseerin dann als zweite Starterin ran. Im Gegensatz zu Sosath und dem Zweitplatzierten Wilhelm Winkeler (RuFV Löningen-Böen-Bunnen) ritt sie jedoch etwas weitere Wege. Sieger Sosath achtete dabei zwar gar nicht so sehr auf sein Tempo, nahm dafür aber engere Wendungen. „Mein Pferd ist jetzt neun Jahre alt, da muss es diese lernen. Wir waren nicht schnell, sondern sind eher locker geritten. Wir wollten die Wendungen einfach üben“, erklärte der Reiter. Dementsprechend lieferte er im Stechen auch nicht die schnellste Runde ab. Thorsten Pander vom TG Bad Zwischenahn überquerte auf Cantara die Ziellinie nach 41,59 Sekunden, hatte jedoch eine Stange gerissen und damit vier Fehlerpunkte gesammelt.

Der Lokalmatador und Gewinner der bronzenen Olympiamedaille, Cord Mysegaes, startete in Ganderkesee sowohl bei Dressur- als auch Springprüfungen. (INGO MOELLERS)

Bei der anschließenden Siegerehrung gab es derweil noch eine Überraschung für Sosath. Weil er mit dem Sieg im S*-Springen und mit seinem siebten und zwölften Platz beim M**-Springen die meisten Punkte gesammelt hatte, gewann er einen Grill als Ehrenpreis. „Ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Deshalb hatte ich mich schon geärgert, dass ich die M**-Prüfung so locker angegangen bin“, erzählte er lachend. Auch ansonsten fiel sein Fazit recht positiv aus. Er komme schon seit Jahren gerne nach Ganderkesee, denn „wir können hier viel reiten.“

Noch bevor das abschließende Springen des Turniers überhaupt angefangen hatte, zog Mitorganisator und Vorstandsmitglied Torsten Tönjes Bilanz. „Das Wetter hat mitgespielt. Sonnabend war das Zelt trotz des DFB-Pokalfinales und der englischen Königshochzeit voll. Einfach spitzenmäßig“, freute er sich. Mit der Melde-Erfüllung von 70 bis 80 Prozent zeigte er sich ebenfalls zufrieden. Von den Reitern hat der Verein laut des Vorstandsmitglieds viel Lob erhalten.

Und trotzdem haben er und die rund 60 Helfer sich bereits vor dem finalen S*-Springen Gedanken gemacht, wie sie das Turnier im nächsten Jahr wieder einen kleinen Tick besser machen können. „Wir wollen dahin, dass die Leute aus Ganderkesee an Pfingsten hierherkommen, weil für jeden etwas geboten wird“, erklärte Tönjes. Punkt eins auf der Liste: der Dressurplatz. Dieser liegt hinter dem Zelt und geht dadurch etwas unter. „Wir wollen diesen einfach attraktiver gestalten, also farbiger und bunter und vielleicht auch mit einer Lounge“, erklärte Tönjes. Punkt zwei auf der Liste: das traditionelle Flutlichtspringen. Nur sechs Reiter starteten in diesem Jahr bei der finalen Prüfung am Sonnabend. Warum es diesmal so wenige waren? Tönjes hat zwei Vermutungen: „Vielleicht war es zu spät und vielleicht traut sich das auch nicht jeder. Mit den Schatten ist das eine besondere Herausforderung für die Pferde und Reiter. Auf jeden Fall werden wir versuchen, es noch attraktiver zu machen.“ Die neue Amateur-S*-Punktespringprüfung kam derweil gut bei den Reitern an – insgesamt starteten 35. Den Sieg holte sich Lokalmatadorin Ina Tapken auf Burghley.

Über drei Tage strömten Reiter und Zuschauer auf die Anlage Am Donnermoor, doch bereits kurz darauf erinnerte fast nur noch der plattgetrampelte Rasen an das Pfingstturnier. „Das waren anstrengende Tage. Ohne unsere Helfer und Sponsoren hätten wir das alles nicht geschafft“, betonte Tönjes.