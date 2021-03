Soziales Netzwerk

Reizwort „Memphis“: Kurioser Bug legt Twitter-Feeds lahm

teleschau

Twitter-Nutzer, die am Sonntag in ihrem Tweet die US-Stadt Memphis erwähnten, staunten nicht schlecht: Sie wurden gesperrt. Was zu dem kuriosen Bug führte, ist noch nicht bekannt.