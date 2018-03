Mehr als 100 Kinder in Kostümen

Rekordbesuch beim Fasching

FR

Falkenberg. „So viele Kinder waren es noch nie“, freut sich die Übungsleiterin Iris Flömer vom TV Falkenberg, die auch in diesem Jahr zum Kinderfasching eingeladen hatte. Mehr als 100 Kinder in lustigen und fantasievollen Kostümen waren dieser Einladung in die bunt geschmückte Turnhalle gefolgt, in der ein Kletterpark und eine Spielelandschaft von den Trainern aufgebaut worden waren.