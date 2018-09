Im vergangenen Jahr haben sich 400 Teilnehmer dem Parcours von "Immer Extrem" gestellt. Dieses Jahr werden es wohl deutlich mehr. (Ingo Möllers)

In vier Wochen ist es so weit: Dann klettern und rennen Hindernisläufer durch den Parcours rund um das Landheim in Ganderkesee-Immer. Wassergräben, Sandberge und verschiedene andere Aufbauten stehen den jetzt schon mehr als 650 angemeldeten Teilnehmern von „Immer Extrem“ im Weg. Die Organisatoren verkünden damit jetzt schon einen neuen Rekord, und die Anmeldefrist läuft erst am 30. September ab.

Das Limit liegt bei 800 Teilnehmern, im vergangenen Jahr gingen 400 Läufer an den Start. 23 Hindernisse – unter anderem mit Schlamm und kaltem Wasser – verteilen sich auf eine Strecke von 3,3 Kilometern. Einsteiger laufen eine, Fortgeschrittene drei Runden. Weitere Informationen gibt es auf www.immer-extrem.de. Hier können sich Interessierte auch anmelden.