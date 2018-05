Das Flötenensemble „Neusilber“ der Kreismusikschule Diepholz stimmte unter der Leitung von Sebastian Lauckner die rund fünfzig Gäste auf den Abend ein.

Alexandre Peruzzo, seit vielen Jahren Vorsitzender des Vereins, ließ es sich bei seiner Begrüßung nicht nehmen, darauf hinzuweisen, dass der Verein zwar noch nicht das stattliche Alter des Museums erreicht habe, sich jedoch, mit fast einem halben Jahrhundert im Geschäft, in diese Richtung bewege.

Dann wurden die Grußworte der benachbarten Gemeindechefs verlesen und von den Gästen übermittelt. Gabriele Beständig, stellvertretend für die Syker Bürgermeisterin Suse Laue, überbrachte die Grußworte für die Stadt und unterstrich dabei erneut die Bedeutung der Arbeit des Vereins für die Hachestadt. „Man merkt bei Release, dass hier Menschen mit Herzblut daran arbeiten, anderen auf den Weg zu helfen“, sagte Beständig. „Die von Ihnen erhoben Daten und Fakten zeigen eindeutig den Nutzen ihrer wichtigen Arbeit.“

Monique John, neue Fachbereichsleiterin Ordnung und Soziales in Syke, überbrachte weitere Grüße aus dem Syker und Bassumer Rathaus. Überdies waren der Stuhrer Bürgermeister Niels Thomsen, Udo Petersohn aus der Gemeinde Weyhe sowie Volker Kammann aus Bruchhausen Vilsen gekommen. Die erfahrene Gästeführerin Traute Dittmann informierte über die Geschichte des Speichers auf dem Museumsgelände.

Nächster Tagesordnungspunkt war der Haushalt. Steuerberaterin Petra Brümmer legte – zwischen Einnahmen und Ausgaben – eine ausgeglichene Bilanz vor. „Es gibt nichts Negatives zu berichten“, so ihr Fazit. Durch Einsparungen und gründliches Wirtschaften habe man ein gutes Ergebnis erzielt. Alexandre Peruzzo nahm ihre Aussagen dennoch zum Anlass, einen Appell an die Politik für eine Anhebung der Zuschüsse, insbesondere in Sachen Prävention, zu richten. Die anwesenden Würdenträger nahmen diesen Hinweis zur Kenntnis.

Im Anschluss präsentierte Geschäftsführerin Marion Bödeker mit einer Powerpoint-Präsentation die Zahlen und Fakten aus 2017 und gab einen Ausblick für das bereits laufende Jahr. Mit der Entlastung des Vorstands und einigen Ehrungen für 25 Jahre Mitgliedschaft schloss die Versammlung.