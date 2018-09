Bei 27 Grad und strahlendem Sonnenschein kamen stoßweise an die 400 Besucherinnen und Besucher zum 38. Flohmarkt des gemeinnützigen Vereins Release.

Von Trödel über antike Gläser und Spielsachen war für jeden etwas dabei. „Wir sind natürlich froh darüber, dass das Wetter in diesem Jahr keine Kapriolen schlägt“, sagte Alexandre Peruzzo, der Vorsitzende von Release. Und so genoss man im Café Consido oder draußen vor der Bühne kalte und heiße Getränke zu guter Musik. Gekommen waren die Sängerinnen Friederike Gronewold und Rebecca Käpernick, die als Duo Strings Titel aus Musicals, Rock und Pop zum Besten gaben.

Ebenfalls rockig gingen es die Mitglieder der Band Vortex an: Als Akustikquartett waren Cassandra Mysegades (Gesang), Christin Albrecht (Gitarre) Lukas Badtke (Gitarre und Gesang) und Niklas Badtke (Percussion) mit bekannten und beliebten Popklassikern auf Deutsch und in Englisch am Start. Gerne nächstes Jahr wieder, klang es von allen Beteiligten, und die letzten Waffeln, Würstchen und Kuchen verschwanden dann noch am Ende der Veranstaltung.