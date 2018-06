Der Lions Club Ritterhude konnte im April auf sein 20-jähriges Bestehen zurückblicken. Eine „größere Feier“ sollte nicht stattfinden. Der Club entschloss sich, der Gemeinde Ritterhude eine „bleibende Erinnerung“ zu überreichen und damit die wertschätzende partnerschaftliche Zusammenarbeit hervorzuheben. Viele Anregungen und Ideen wurden in einer vierköpfigen Arbeitsgruppe diskutiert und auch wieder verworfen. Letztendlich wurde am 18. Mai auf dem neuen Areal des Marie-Bergmann-Platzes in Ritterhude ein Bronzerelief enthüllt, das auf einem Sockel platziert wurde, der aus etwa hundert Jahre alten Steinen aufgemauert wurde. Das Relief zeigt gestiftete Gebäude der Gebrüder Ries. Die Brüder Ries sind in Ritterhude geboren und aufgewachsen und in die USA ausgewandert. Dort sind sie nach geschickten Investitionen vermögend geworden und ließen in der Heimatgemeinde Ritterhude sechs Gebäude errichten und diese der Gemeinde als Eigentümer übertragen. Die Schwester der Gebrüder Ries, Marie Bergmann, hat sich ebenfalls als Ritterhuder und Bremer Bürgerin sehr wohltätig gegenüber der Gemeinde Ritterhude gezeigt. In einem feierlichen Rahmen wurde das Relief übergeben.