Konfirmanden der Kirchengemeinde Achim sind ins niederländische Nimwegen gefahren, um den Museumspark Orientalis zu besuchen. Das Museum ist ein großer in einem Wald liegender Park mit Gebäuden und Straßen, wie sie in den Ländern des Nahen Ostens früher ausgesehen haben. Durch die Begegnung mit dem Judentum (im jüdischen Dorf), dem christlichen Glauben und der Kultur zur Zeit von Jesus (in der Via Orientalis) sowie dem Islam (im Bait Al Islam), soll Verständnis und die Toleranz gegenüber den verschiedenen Religionen gefördert werde.

Begleitet von Pastor Wilke und Teamern sieht man die Konfirmanden auf dem Bild im arabischen Dorf, wo sie auch verschiedene Aufgaben zu erfüllen hatten.