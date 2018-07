Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Relikte aus alten Zeiten

FR

An diesem und am nächsten Sonntag ist jeweils von 14 bis 18 Uhr im Kulturcafé des Kulturgutes Ehmken Hoff eine Ausstellung alter Nähmaschinen zu sehen. Die über 100 Jahre alten Maschinen wurden teilweise in mühevoller Kleinarbeit vom Dörverdener Fritz Koch repariert oder mit Ersatzteilen versehen, sodass sie heute alle wieder funktionstüchtig sind.