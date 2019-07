Zwar erreichte der 20-Jährige sowohl über 100 Meter als auch über die doppelte Distanz das Finale, konnte dort aber jeweils kein Wörtchen um die Vergabe der ersten drei Plätze mitreden. Über 100 Meter landete er in exakt elf Sekunden – 32 Hundertstel hinter seiner Bestzeit – auf Rang sieben, im 200-Meter-Lauf wurde er mit einer angesichts der Umstände sehr guten Zeit von 21,92 Sekunden Fünfter.

Infekt nicht ganz auskuriert

„Fünft- und Siebtbester in Norddeutschland hört sich ganz gut an, aber in Normalform wäre sicher mehr drin gewesen“, sagte Rumpf. Eine entscheidende Rolle scheint eine offensichtlich nicht endgültig auskurierte fiebrige Erkältung gespielt zu haben. „Anfang Juli habe ich mir einen grippalen Infekt zugezogen, der macht mir immer noch ein wenig zu schaffen“, erklärte das DTV-Talent, das mit seiner Leistung im 200-Meter-Sprint dennoch ganz zufrieden war. Trösten wird Rumpf womöglich die Tatsache, dass seine niedersächsische Jahresbestzeit über die halbe Stadionrunde (21,60 Sekunden) bei diesen Titelkämpfen von keinem der teilnehmenden Athleten verbessert wurde.