Reparatur und mehr

Kristina Bumb

Smartphone runtergefallen? In der Leester Straße 68 repariert der ­Mobile-Shop Weyhe seit September 2007 Smartphones, Notebooks, Computer und Drucker.Inhaber ­Fabian Both ist gelernter Fachinformatiker für Systeminte­gration und machte sich mit 22 ­Jahren in Leeste selbstständig. Mittlerweile beschäftigt er einen Verkäufer und einen Techniker, jetzt im September folgt eine Auszubildende zur Fachinformatikerin für Systemintegration.