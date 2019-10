Auf das Antikglaslager ist Inhaber Marco Oelze besonders stolz. Dort lagern zahlreiche Glastypen, die für spezielle Aufträge in Kirchen oder Altbremer Häusern zum Einsatz kommen. (BIANCA KLÄNER)

Marco Oelze führt den Betrieb, zu dem auch seine Ehefrau Carmen Buß-Oelze und drei Gesellen gehören, bereits in dritter Generation. Die Experten sind sowohl für private als auch gewerbliche Kunden im Einsatz.

Ob eine barrierefreie Ganzglasdusche, Dachbodenfenster oder Verglasungen für die Kellertür: Der Glasermeister und sein Team werden überall dort im Haus tätig, wo Glas benötigt wird. Mit den Vorgaben der Energieeinsparverordnung für Isolierglasfenster kennen sich die Profis daher bestens aus. Denn Fensterscheiben haben einen entscheidenden Anteil an der Energieeffizienz eines Gebäudes, die sich nach bestimmten

Vorgaben richtet. So werden seit 1980 in der Regel zweifach verglaste Isolierfenster eingesetzt. Zudem trägt der Rahmen seinen Teil zur Verbesserung der Energieeffizienz bei und wird angepasst.

Marco Oelze zeigt in seinem Fachbetrieb, was möglich ist: Der Spiegel mit der Bremer Skyline ist ein echter Hingucker. (BIANCA KLÄNER)

Bauherren und Altbausanierer können sich mit individuellen Wünschen an die Pusdorfer Firma wenden: Wer für sein Haus spezielle Spiegel, Trennwände oder besonders lackierte Rückwände für den Küchenbereich benötigt, ist bei Oelze an der richtigen Adresse. Auch Reparaturen beschädigter Glastüren oder Fenster übernimmt das Handwerksunternehmen. Wer einen lichtdurchlässigen Sichtschutz benötigt, erhält von den Experten etwa Folienbeschichtungen, die dafür sorgen, dass ein zur Straße gelegenes Zimmer nicht mehr einsehbar ist.

Die Woltmershauser Firma ist zudem auf die Glasveredelung spezialisiert und weit über die Grenzen der Hansestadt für ihre Arbeiten bekannt. Die Profis ätzen individuelle Motive nach Wunsch des Kunden in das Glas. Mit der Ätztechnik lässt sich fast jedes Motiv in mehreren Helligkeitsabstufungen abbilden, sodass ausgefallene Muster entstehen. Dies können Logos, Texte, Schriftzüge und geometrische Formen sein. Die Anfragen erreichen Oelze aus dem gesamten Bundesgebiet. „Wer ein altes Haus hat, möchte, dass beim Ersatz alles möglichst originalgetreu aussieht“, sagt Oelze.

Die Reparatur eines Bleiglasfensters ist aufwendig, aber lohnenswert, wenn der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt werden kann. (BIANCA KLÄNER)

Seit der Firmengründung durch seinen Großvater Heinz Oelze 1959 bietet der Betrieb die Ätzerei an. Marco Oelze hat die Technik in seiner Ausbildung erlernt. Die filigrane Arbeit erfordert Augenmaß und eine ruhige Hand, erläutert der Handwerker: „Das Ätzen ist sehr zeitintensiv, denn je mehr Töne das Ganze hat, desto mehr Arbeitsschritte sind erforderlich.“

Die Glaserei bietet unter anderem das Muster Musselinglas an. Dieses zeichnet sich durch eine gleichmäßige Verzierung aus, welche in die Glasoberfläche geätzt wird. Die Fläche der Scheibe ist dabei in der Regel eher matt, während die Motive blank oder klar durchsichtig sind.

Eine weitere Besonderheit bei Oelze ist das umfangreiche Antikglaslager, das die Firma über Jahrzehnte an ihrem Standort aufgebaut hat. Kirchen und Eigentümer von Altbremer Häusern, die eine Erneuerung oder Ausbesserung ihrer bestehenden Bleiverglasung benötigen, zählen daher zum Klientel der Firma. Auch die Gestaltung von Bleiverglasung übernimmt der Pusdorfer Meisterbetrieb.

Neukunden finden oft den Weg zu Oelze, weil ihnen die Firma von zufriedenen Auftraggebern empfohlen wurde. „Solche Mund-zu- Mund-Propaganda freut uns sehr“, sagt der Handwerksunternehmer.

Die K. Heinz Oelze GmbH in der Woltmershauser Str. 238/240 ist unter Telefon 0421/54 18 39 erreichbar. Weitere Informationen zur Glaserei gibt es im Internet unter www.oelze-glas.de.