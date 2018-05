Eines Morgens machte Reviertierpflegerin Frauke Niehus bei ihrem morgendlichen Rundgang jedoch eine beunruhigende Entdeckung: Eines der beiden Katta-Kinder lag unbeachtet und reglos am Boden des Geheges. „Warum die Mutter sich plötzlich nur noch um eines der Kinder kümmerte, können wir nicht mit Gewissheit sagen. Wir vermuten, dass sie eventuell zu wenig Milch hat, um beide Kinder ausreichend zu versorgen“, sagt Niehus.

Zu Anfang stand es nicht gut um das kleine Katta-Mädchen. Völlig ausgehungert und entkräftet zog es bei der Tierpflegerin ein. „Wir hatten große Sorge, ob der kleine Lemur durchkommt. Sie muss in der Nacht schon eine ganze Weile ohne Milch gewesen sein, und ohne die Obhut der Mutter, die sie neben der Milch auch mit Wärme und Geborgenheit versorgt, hat die Kleine sehr schnell abgebaut“, so Tierparkchef und Tierarzt Nils Ismer.

Zunächst versorgte Tierpflegerin Frauke Niehus das kleine Katta-Mädchen alle zwei Stunden tröpfchenweise mit Milch. Mehr konnte die Kleine nicht zu sich nehmen. Sie war völlig entkräftet und teilnahmslos. Ihr Zustand verbesserte sich jedoch von Tag zu Tag, sie wurde immer agiler und munterer und der Hunger stellte sich auch wieder ein. „Inzwischen bekommt sie ihre Milch alle drei bis vier Stunden aus der Flasche“, erzählt Niehus – erleichtert darüber, dass sich der kleine Lemur auf einem guten Weg befindet „Und wenn ich nachts mal nicht ganz pünklich wach bin, fordert sich die Kleine Ihre Mahlzeit auch schon mit deutlichem Fiepen“, freut sich die Tierpflegerin schmunzelnd über die gute Entwicklung. Inzwischen ist das kleine Katta-Mädchen so fit, dass sie ihre Ersatzmutter morgens in den Tierpark zur Arbeit begleitet. Hier wohnt die Kleine tagsüber gleich neben dem Katta-Stall und bekommt auch dort alle drei bis vier Stunden ihre Mahlzeit.

„Bei den Lemuren waren wir auch schon zu Besuch. Die freuen sich, wenn sie sich sehen, und beißen sich auch nicht, aber versorgt wird das Kleine von der Mutter nicht mehr. Mit den regelmäßigen Besuchen möchten wir vermeiden, dass sie sich zu sehr auf den Menschen prägt. Im Moment weiß sie, dass sie kein Mensch, sondern ein Katta ist. Das soll auch so bleiben und macht die spätere Integration in die Lemurengruppe deutlich einfacher“, erklärt Niehus weiter.

Die nächsten dreieinhalb Monate wird das kleine Lemuren-Mädchen noch von ihrer Ersatzmutter versorgt, bevor es mehr und mehr an feste Nahrung wie Obst und Gemüse gewöhnt wird und hoffentlich bald in die Lemurengruppe im Tierpark Ströhen einziehen kann. Bei der Tierkindertaufe im Sommer – der genaue Termin steht noch nicht fest – wird hoffentlich ein schöner Name für das kleine Katta-Kind gefunden.