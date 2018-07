Notfälle

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Rettungsaktion für Fußballteam in Höhle in Thailand gestartet

Die Rettungsaktion für die zwölf in einer Höhle in Thailand eingeschlossenen Jungen und ihren Fußballtrainer hat begonnen. Das teilte die Regierung am Sonntag mit.