Nachdem Richard Gere 2018 zum dritten Mal den Gang vor den Traualtar wagte, freuen sich er und seine Ehefrau Alejandra Silva nun über die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. Sowohl für die Hochzeit als auch für die Schwangerschaft gab es damals den Segen des Dalai Lama.

In einem Alter, in dem andere Großvater werden, hat Richard Gere noch einmal selbst Nachwuchs gezeugt: Mit stolzen 69 Jahren ist der Hollywoodstar nun zum zweiten Mal Vater eines Sohnes geworden. Wie die spanische Zeitung „Hola!“ berichtet, brachte Geres Ehefrau Alejandra Silva (36) vor wenigen Tagen in New York das erste gemeinsame Kind zur Welt.

Im April des vergangenen Jahres gaben sich Hollywoods ehemaliger Vorzeige-Charmeur („Pretty Woman“) und seine 33 Jahre jüngere Partnerin das Jawort - da waren sie seit vier Jahren ein Paar. Gere ist bereits Vater eines 19-jährigen Sohnes: Homer James Jigme Gere ging aus der Ehe mit seiner Ex-Frau, Schauspielerin und Model Carey Lowell, hervor. Auch für Geres aktuelle Herzensdame ist es nicht das erste Kind: Alejandra Silvas Sohn Alberto (5) entstammt ebenfalls einer vorangegangenen Beziehung.