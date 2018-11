Zu der Figur haben die Marktmeister eine Quizfrage gestellt. Die Besucher konnten schätzen, wie lange die Künstlerin für die Fertigstellung des Kunstwerkes benötigt hat. An dieser Schätzaktion haben insgesamt 137 Personen teilgenommen. Die abgegebenen Schätzungen lagen zwischen 5,5 und 310 Stunden. Die tatsächliche Zeit, die die Künstlerin benötigt hat, lag bei 18 Stunden. Das hatten auch mehrere Teilnehmer getippt. Die Zettel mit der richtigen Antwort kamen in eine Lostrommel und am Ende wurde Rudi Düsterhöft aus Kirchlinteln als Sieger des Wettbewerbes ermittelt. Das festgelegte Preisgeld in Höhe von 50 Euro wurde dem Sieger an der Holzfigur durch Marktmeister Frank Clasen überreicht. Bei der Übergabe hat der Sieger mitgeteilt, dass er das Geld dem Förderverein der „Vielharmonie Kirchlinteln“ spenden werde.