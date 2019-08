Rihanna wies Donald Trump für seine Wortwahl nach den Amokläufen in Texas und Ohio zurecht. Auch die laschen Waffengesetze in den USA kritisierte der Musik-Star. (Chris J Ratcliffe/Getty Images)

Am vergangenen Samstag kamen bei zwei Amokläufen in Ohio und Texas nach derzeitigem Stand insgesamt 31 Menschen ums Leben. Via Twitter hatte sich US-Präsident Trump zum Massaker in El Paso zu Wort gemeldet: Er betonte, dass die mutmaßlich rechtsextremistisch motivierte Tat nicht nur tragisch gewesen sei, sondern auch „ein Akt der Feigheit“. Er verurteile die „hasserfüllte Tat“ und betonte, es gäbe niemals eine Rechtfertigung für das Töten Unschuldiger. Musikstar Rihanna wittert in den Aussagen des polarisierenden Präsidenten nun jedoch Heuchelei und wies Trump in einem Instagram-Post zurecht.

Sie teilte einen Screenshot von Trumps Tweet und erklärte, was ihrer Meinung nach von den Aussagen zu halten sei: „Äh... Donald, du hast 'Terrorismus' falsch geschrieben. Dein Land hat zwei Terror-Angriffe direkt hintereinander erlebt, innerhalb von Stunden starben fast 30 unschuldige Menschen“, so die Sängerin. Die 31-Jährige äußerte zudem Kritik an den amerikanischen Waffengesetzen und dem Bau einer Mauer zur mexikanischen Grenze: „Stellt euch eine Welt vor, in der es einfacher ist, eine AK-47 zu bekommen als ein Visum. Stellt euch eine Welt vor, in der sie eine Mauer bauen, um Terroristen in Amerika zu halten.“

Oppositionelle und Stars sehen in Donald Trumps Rhetorik einen wesentlichen Grund für das aufgeheizte Klima in der US-Gesellschaft. (2019 Getty Images / Chung Sung-Jun)

Trump sieht jedoch den Grund für die Amokläufe ganz woanders. In einem weiteren Tweet erklärte der US-Präsident: „Fake News haben stark beigetragen zu dem Zorn und der Wut, die sich über viele Jahre aufgebaut hat. Berichterstattung muss anfangen, fair, ausgewogen und unparteiisch zu sein.“ Auch Videospiele seien laut Trump und verschiedenen Republikanern für eine Verrohung verantwortlich.

Ganz im Gegenteil zu vielen Oppositionellen und Stars, die das amtierende US-Oberhaupt maßgeblich für eine zunehmende Spaltung und Radikalisierung der Gesellschaft in die Verantwortung ziehen. Mit seinen fremdenfeindlichen Äußerungen würde er ein Klima des Hasses befeuern, das rassistisch motivierte Taten begünstigt. Auch Rihannas Musikerkollege John Legend unterstützte diese Kritik via Twitter: „Der Präsident inspiriert regelmäßig Mörder. Er ist ein Teil des Problems.“