US-Präsident Donald Trump reiste vorzeitig vom G 7-Gipfel ab, um sich in Singapur mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu treffen. (YVES HERMAN, REUTERS)

Die Delegationen verhandelten bis weit in den Morgen über eine Abschlusserklärung. Bis Gipfelende war nicht klar, ob eine Verständigung auf gemeinsame Aussagen zu wichtigen Themen wie Handels- und Klimapolitik erreicht werden könnte. Der Endspurt fand ohne Donald Trump statt. Der US-Präsident verließ den Gipfel nach der ersten Morgensitzung, um zum Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un nach Singapur zu reisen.

Nach dem Frühstück mit den anderen G 7-Regierungschefs, das als Gesprächsthema die Gleichberechtigung von Frauen und deren Förderung hatte, und zu dem Trump verspätet erschien, trat der US-Präsident vor die Presse und kündigte an, dass er den Gipfel verlassen und nach Singapur reisen werde. Er beklagte dabei erneut die aus seiner Sicht unfaire Behandlung der USA im Handel und plädierte für eine „zollfreie, Barrieren freie und subventionsfreie G 7“. Das Treffen mit den G 7-Partnern sei nicht kontrovers gewesen, die Beziehung seien gut. Die Partnern würden „nun anfangen, sich zu fairerem Handel mit den USA zu verpflichten“. Die Beziehungen zu „Angela, Justin und Emmanuel“ seien gut. Nicht die Partner seien für den ungleichen Handel verantwortlich, sondern die früheren US-Politiker.

Nach dem „Familienfoto“ sprach Bundeskanzlerin Angela Merkel mit US-Präsident Donald Trump. Ihr Gegenüber schien genau zuzuhören. (MICHAEL KAPPELER, dpa)

Die anderen G 7-Politiker setzten ihre Beratungen ohne Trump fort. Der Gipfel hatte bemerkenswerte Szenen hervorgebracht. So etwa beim „Familienfoto“ am Vortag. Eine Minute ist nicht viel für ein G 7-Gipfeltreffen, bei dem die Staats- und Regierungschefs mehrere Stunden zusammensitzen. Aber diese eine Minute fand doch sehr viel Beachtung. Nach dem „Familienfoto“ auf der Terrasse des Tagungshotels in La Malbaie , mit dem mächtigen St.-Lorenz-Strom im Hintergrund, gingen die Gipfelteilnehmer zu weiteren Beratungen ins Hotel zurück. Dann blieben zwei von ihnen stehen. Kameras fingen Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump im angeregten Gespräch ein. Die Kanzlerin, in ihrem grünen, zur Frühsommerlandschaft des Charlevoix hervorragend passenden Blazer, unterstrich mit deutlichen Gesten ihre Aussagen, als wolle sie ihnen damit mehr Gewicht geben. Ihr Gegenüber schien genau zuzuhören. Dann setzten sie den kurzen Fußweg zum Hotel fort und schlossen sich den anderen an. Eine Minute und 13 Sekunden, sollte später die Analyse der Fernsehaufzeichnungen ergeben, hatten sie abseits der anderen parliert. Worüber sie sprachen, wurde nicht bekannt.

Es war nicht die einzige direkte und nahe Begegnung der beiden, deren Beziehungen nach früheren Treffen und vor allem den Auseinandersetzungen um Außen- und Handelspolitik in den vergangenen Monaten nicht gerade als herzlich bezeichnet werden kann. Es war wohl die Regie des Gastgebers, Kanadas Premierminister Justin Trudeau, dass Merkel nicht nur beim Familienfoto neben Donald Trump stand, sondern auch am runden Tisch bei den Verhandlungen neben ihm saß. Die dienstälteste Regierungschefin, erfahren und ruhig, neben dem immer wieder chaotisch auftretenden Trump. Das passte.

Oxfam activists wearing giant papier mache heads depicting G7 leaders pose during a demonstration in Quebec City, Quebec, Canada, June 9, 2018. REUTERS/Chris Wattie (CHRIS WATTIE, REUTERS)

Trudeau schien jedenfalls durchaus zufrieden. Er lächelte entspannt, bevor die Kameraleute und Fotografen den Sitzungsraum verließen. Dabei hatte er selbst viele Sorgen. Dies war, darin sind sich Beobachter im Pressezentrum einig, wohl der problematischste Gipfel für einen Gastgeber. Vielleicht war es ihm ja doch gelungen, ein wenig von den Spannungen innerhalb der G 7 abzubauen. Mit dem Beginn es zweiten Gipfeltags schien die Stimmung ein wenig besser als man sie noch unmittelbar vor dem Treffen am Freitag erwarten konnte.

Nicht, dass Einigungen am Sonnabendvormittag bereits mit Händen zu greifen waren. Bis zuletzt wurde um ein Abschlusskommunique gerungen, das Inhalte hat oder, was es noch nie gab, der G 7-Gipfel mit einer Zusammenfassung von Ergebnissen durch den Gastgeber enden würde. „Unsere Sherpas arbeiten rund um die Uhr“, verlautete aus kanadischen Delegationskreisen. Klarheit war vor dem Ende des Gipfels, der zwischen 16 und 17 Uhr – also zwischen 22 und 23 Uhr MESZ – mit der Pressekonferenz Trudeaus enden sollte, nicht zu erwarten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich am zweiten Gipfeltag zuversichtlich, dass es zu einer offiziellen Abschlusserklärung kommen werde. Nach menschlichem Ermessen rechne sie damit, sagte sie. Die Staats- und Regierungschefs hätten grundsätzlich vereinbart, dass es ein gemeinsames Kommuniqué geben soll. Merkel ergänzte, sie gehe davon aus, dass es auch einen gemeinsamen Text mit den USA zum Thema Handel gebe. Dies löse aber nicht die Probleme im Detail. Da herrschten zwischen den USA und der EU unterschiedliche Auffassungen. Es sei verabredet worden, die Dinge zu bewerten. „Aber diese unterschiedlichen Auffassungen sind nicht aus der Welt.“ Insofern stehe noch manche konkrete Diskussion bevor, „bei der wir von der europäischen Seite glauben, dass wir uns entsprechend der internationalen Regeln verhalten“. Die europäischen G 7-Partner seien bereit, in weitere Gespräche einzutreten.

Hinweise auf eine zumindest atmosphärische Entspannung wurden am Freitagabend erkannt. Sie kamen aus bilateralen Treffen, die solche Gipfel stets begleiten. Trudeau ließ über seinen Sprecher mitteilen, er habe mit Donald Trump über eine Beschleunigung der stockenden Verhandlungen bei der Neufassung des nordamerikanischen Handelsabkommens Nafta gesprochen. Trump erklärte, er habe „ ein sehr sehr gutes Treffen über Nafta mit Justin und seinen Vertretern“ geführt. Der aus dem Gespräch übermittelte angeblich positive Ton stehe, so meldete der kanadische Rundfunk CBC, „in starkem Kontrast“ zu den teils scharfen Stellungnahmen Trumps in den vergangenen Tagen gestanden, nachdem Kanada als Reaktion auf die US-Strafzölle seinerseits Strafzölle auf US-Güter in Höhe von 16 Milliarden Can-Dollar (11 Milliarden Euro) angekündigt hatte.

Auch zwei andere, deren Beziehungen sich in den vergangenen Tagen ebenfalls verschlechtert hatten, äußerten sich zuversichtlich: Trump und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Trump wies erneut auf das Handelsbilanzdefizit zwischen den USA und Europa hin, aber daran arbeite man „und Emmanuel war diesbezüglich sehr hilfreich“. Irgendetwas werde erreicht und er glaube, es werde „sehr positiv“ sein. Macron sprach laut einem nach dem Treffen verbreiteten Bericht, er habe „auf allen Seiten den Willen gesehen, eine Verständigung zu finden“.

Zu den Vorschlägen der Europäer gehört offenbar, in den kommenden Wochen auf politischer und fachlicher Ebene einen europäisch-amerikanischen Dialog über die Handelsfragen zu führen. Und auch EU-Kommissionspräsident Jean Claude Juncker habe angeboten, zu solchen Gesprächen nach Washington zu reisen, verlautete aus Delegationskreisen.

Ob die Signale ausreichen, um tatsächlich eine Annäherung zu erzielen, sollten die weiteren Gipfelstunden zeigen. Diese Ungewissheit hatte nicht nur mit den schwierigen Themen zu tun, bei denen die Handelspolitik und die Kontroverse um die US-Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte und der Klimaschutz ganz oben standen. Unklar war am Sonnabendmorgen auch, ob Trump den Gipfel vorzeitig verlassen werde. Seine Sprecherin hatte dies am Donnerstagabend angekündigt, aber Trump äußerte sich in einer Weise, wonach es möglich sei, dass er je nach Verlauf der Gespräche doch länger bleiben könnte.

Aber dies gehört zu den Unwägbarkeiten beim Umgang mit diesem Präsidenten, bei dem es, wie sich die EU-Spitzen Donald Tusk und Juncker ausdrückten, eigentlich nicht mehr möglich sei, noch überrascht zu sein. So hatte Trump kurz vor Abflug aus Washington am Freitagmorgen noch die Forderung erhoben, Russland wieder in die G 7 aufzunehmen und wieder zur G 8 zu machen. Dies stößt bei den Europäern auf Widerstand. Selbst Italiens Premier Guiseppe Conte, der Neuling in der Runde, schwenkte nach anfänglicher Begeisterung über Trumps Vorschlag offenbar wieder auf die EU-Linie des klaren Neins zu einem Russlandbeitritt ein.

Verhandelt wurde in La Malbaie nicht nur über das „große Kommunique“, sondern auch über insgesamt sieben Zusatzdokumente, so genannte „commitments“, Verpflichtungen. So soll bereits Einigung über ein Dokument erzielt worden sein, das sich mit den Bedrohungen westlicher Demokratien und Wahlen durch Cyber-Attacken auseinandersetzt und eine schnelle Reaktion auf solche Attacken formuliert. Darüber hinaus sollte es Dokumente über Künstliche Intelligenz, die Finanzierung von Entwicklungshilfe und – was vor allem Trudeau stark in den Fokus des Gipfels rückte – eine Erklärung über Qualitätserziehung für Mädchen und Frauen in Entwicklungsländern und über den Schutz vor sexueller Gewalt, Missbrauch und Belästigung über digitale Netzwerke. Verhandelt wurde auch noch über den von Kanada geförderten Plan zum Ozeanschutz und den Kampf gegen Plastikmüll in den Meeren.

Frauenförderung und Klima- und Meeresschutz waren die Schwerpunktthemen am zweiten Gipfeltag von La Malbaie, zu dem im Laufe des Vormittag auch die Regierungschefs und Repräsentanten von 20 Staaten und internationalen Organisationen hinzukamen. Aber da saß Donald Trump schon nicht mehr am Tisch.