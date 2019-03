Ehrung in Los Angeles

Rita Wilson auf „Walk of Fame“ verewigt

Seit über 30 Jahren sind Tom Hanks und Rita Wilson miteinander verheiratet, nun haben sie beide einen Stern in Hollywood. Hanks feuerte die Schauspielerin und Sängerin bei der „Walk of Fame“-Feier an.