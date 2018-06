Rund 50 Seniorinnen und Senioren kamen ins Restaurant des Kursana-Domizils Bremen in der Löhstraße, um dem Frühlingskonzert von „Ritas Chor“ aus Schwachhausen unter der Leitung von Evi Deelwater (vorn) zu lauschen. Dabei wurden sie auf besonders herzliche Art dazu animiert, bei den bekannten Volksliedern mit einzustimmen: Die zwölf Sängerinnen und Sänger mischten sich in ihren knallroten T-Shirts unter das Publikum, ließen die Bewohner mit ins Textbuch schauen und spornten sie durch die persönliche Nähe zum Mitmachen an. „Der Chor hat nicht einfach ein Programm abgeliefert, sondern beim Auftritt eine familiäre Atmosphäre geschaffen, in der sich unsere Bewohner gut aufgehoben gefühlt haben“, erzählt Maria Ladwig von der sozialen Betreuung im Domizil. „So haben sich erstaunlich viele von der guten Laune mitreißen lassen und freudig mit eingestimmt.“ Am Ende waren sich die Seniorinnen und Senioren einig: „Ritas Chor“ soll bald einmal wiederkommen.