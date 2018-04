Der dazugehörige Burgturm lässt sich sogar besteigen, da eine Leiter eingearbeitet wurde. Medien wie DVDs, Hörspiele, interaktive Bücher und Puzzles zum Thema Mittelalter konnten die Kinder während des Projekts nutzen. Es wurden Rüstungen aus Pappmaschee, Waffenröcke aus Stoff, Burgfräulein-Hüte und Banner angefertigt. Die Kinder konnten mit Polster-Schwertern „kämpfen“ und Bogenschießen üben. Häufig trugen sie dabei ihre selbst gemachten Kostüme, die einen festen Platz auf dem Verkleidungswagen im Gruppenraum hatten. Aufgrund der Mittelalter-DVD wurde auch das Plumpsklo auf Burgen ein Thema für die Kinder, weil sie sich fragten, ob sie bei ihrer Ausreise auch auf eine solche Toilette müssten. Kurzerhand bekam die Pappburg auch ein solches Klo, auf dem ein Kuscheltier-Rabe bis heute seinen Platz fand.

Die Grundschulkinder kommen nach der Schule in den Hort. Deshalb sind die Hortangebote in der Regel für die Kinder freiwillig. Wer also gerade lieber Spielen möchte oder keine Lust hat, muss auch nicht mitmachen. Der Hort versteht sich als begleitetes Freizeit- und Betreuungsangebot. Partizipation ist ein grundlegender Prozess im Hort, das heißt, dass die Kinder mitgestalten und mitentscheiden, was gemacht wird. Das Mittelalterprojekt war ebenfalls ein solches Angebot. Die Kunst sei es, die Kinder mit Kreativität und Spaß an der Sache zu begeistern und mitzureißen, so die beiden pädagogischen Fachkräfte Benjamin Alexander Meyer und Marion Samel.

Der Hortraum wurde zum Mittelalterzelt, das mit mittelalterlichen Lampen und Kerzen beleuchtet wurde. In der Pappmaschee-Burg wurden natürlich nur LED-Kerzen verwendet. Es gab einen Satz Mittelalterbesteck mit echtem Trinkhorn, Holzteller, Holzschüssel und geschmiedetem Besteck. Zum Mittagessen wurde immer ausgelost, wer mit dem Mittelalterbesteck essen durfte. So bekam jedes Kind einmal die Möglichkeit, mit diesem Besteck zu essen, was jedes Mal definitiv ein Highlight für die Kinder darstellte. Außerdem wurde auch die selbst gebaute Burg als Platz zum Mittagessen genutzt.

Ein mittelalterliches Turnier mit verschiedenen Disziplinen durfte natürlich ebenfalls nicht fehlen. Ausgestattet mit Kostümen, traten die Kinder im Schwertkampf, im Bogenschießen und beim Ringreiten auf dem Steckenpferd gegeneinander an. Als Festessen gab es selbst gebackene Brötchen. Die Sieger wurden auf der viertägigen Hortausreise gekürt, die den Höhepunkt und zugleich Projektabschluss darstellte.

Reiseziel und Aufenthaltsort der Ausreise war eine echte Ritterburg: Die Jugendburg Ludwigstein in Witzenhausen liegt in der Nähe von Göttingen und Kassel in Hessen. Die Anreise erfolgte mit Bus und Bahn. Eine ICE-Fahrt sei für die Kinder an sich schon immer ein aufregendes Abenteuer, sagt Marion Samel. Das Gepäck wurde in einem Extrafahrzeug befördert, das der DRK-Ortsverein Worpswede freundlicherweise zur Verfügung stellte. Auch die selbst gemachten Kostüme seien mitgenommen wurden, erzählt Benjamin Alexander Meyer. Trotzdem war die Anfahrt äußerst herausfordernd: Durch eine Verspätung geriet die Reise drei Stunden länger als geplant. Das brachte zwar zusätzliche Zeit für gruppendynamische Spiele an den Bahnhöfen Göttingen und Witzenhausen, aber trotzdem wurde es irgendwann kalt.

Auf der Ritterburg fand zum Erkunden der Burg eine Mittelalter-Rallye statt, bei der verschiedene Aufgaben rund ums Mittelalter gelöst wurden. Im Programm waren auch Handwerkstechniken, wie Kerzen ziehen und Filzen. Einen Schweigemarsch mit Ritterschlag absolvierte auch jedes Kind – und tatsächlich war es beim Schweigemarsch ruhig. Abends saßen alle immer bei Lagerfeuer und Stockbrot an der offenen Feuerstelle in der Burg zusammen.

Interessant und beliebt bei den Kindern war auch das Plastikskelett Hugo, das seinen Platz am Grunde des Burgturms hat. Verstärkt wurde das Hortteam Meyer und Samel durch einen Vater, die Bundesfreiwlligendienstleistende Saskia Meyer und die Leiterin Maren Lilje.