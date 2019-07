"Bughead" ist wohl Geschichte: Cole Sprouse und Lili Reinhart, die in der Netflix-Serie "Riverdale" das Paar Jughead und Betty spielen, sollen sich getrennt haben. (Netflix)

Nicht nur vor der Kamera verliebten sich Cole Sprouse und Lili Reinhart als „Jughead“ und „Betty“ in der Serie „Riverdale“ ineinander, auch privat funkte es zwischen den Schauspielern. Rund zwei Jahre lang waren die beiden ein Paar, doch wie das US-Portal „US Weekly“ berichtet, sollen sie sich nun getrennt haben. Am Wochenende waren die Serien-Stars bei der Comic Con in San Diego, um über die neue „Riverdale“-Staffel zu sprechen, und saßen auch nebeneinander. Danach sollen sie laut Augenzeugen aber schnell getrennte Wege gegangen sein. Wie ein Insider verriet, habe Sprouse auf der „Entertainment Weekly“ Comic-Con-Party sogar ganz offen über das Ende der Beziehung gesprochen. Er verließ die Party auch nicht wie in der Vergangenheit gemeinsam mit Reinhart, sondern mit seinen Co-Stars KJ Apa und Camila Mendes.

Sprouse und Reinhart hielten ihr Privatleben stets so gut es ging aus der Öffentlichkeit heraus. Zum ersten Mal sah man sie turtelnd bei der Comic Con im Juli 2017, doch erst ein knappes Jahre später machten sie ihre Liebe auf dem roten Teppich der Met-Gala offiziell. Noch vor wenigen Monaten hatte der ehemalige Disney-Star Sprouse („Hotel Zack & Cody“) im Gespräch mit dem amerikanischen „Glamour“-Magazin davon geschwärmt, wie er seine Liebste mit einer romantischen Heißluftballon-Fahrt in Kanada überrascht hatte; sie machte ihm zum Valentinstag auf Instagram eine süße Liebeserklärung. Nun soll alles vorbei sein. Die Serien-Stars selbst haben sich noch nicht offiziell geäußert.