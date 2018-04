Carsten Maschmeyer, heute einer der reichsten Deutschen, hat sich seine steile Karriere hart erarbeitet. Wohl auch, weil es ihm nicht an originellen Ideen mangelt. Jetzt will er für den bissigsten Twitter-Kommentar ein Preisgeld zahlen. (SAT.1 / Claudius Pflug)

Gegenwind in den Sozialen Medien? - Carsten Maschmeyer, der mit seiner SAT.1-Gründershow „Start up!“ bislang wenig Glück hatte, geht jetzt in die Offensive. Der Unternehmer ruft zum fröhlichen Maschmeyer-Bashing auf Twitter auf und lobt für den originellsten Beitrag 10.000 Euro Belohnung aus.

Es klingt wie ein April-Scherz, aber Carsten Maschmeyers Tweet stammt vom 4. April, er wurde nur wenige Stunden vor der dritten Folge seiner Sendung abgesetzt. „Freue mich schon auf #StartUpSat1 - und eure kreativ-fiesen Beiträge zu mir und der Sendung“, ließ er via Twitter verlauten. „Lasst uns das Spiel noch interessanter machen: Wer heute Abend den bissigsten Kommentar zur Sendung verfasst, bekommt 10.000 Euro Preisgeld von mir.“ Dazu postete er die Hasthags #MeanTweets und #RoastCM. In einem weiteren Tweet schränkt der Milliardär lediglich ein, dass es ihm dabei um Humor und Kreativität und in keinster Weise um Hass geht. „Um das mal klarzustellen: Bissiger Spott hat für mich nichts mit hirnlosem Hass zu tun“, schrieb der „Gründervater“ Maschmeyer auf seinem Account: „Keine Manieren, keine Chance aufs Geld.“

"Da es das Leben gut mit mir gemeint hat, möchte ich etwas zurückgeben": Carsten Maschmeyer beteuert, sein Engagement für junge Unternehmer habe mit einem besonderen Verantwortungsgefühl zu tun. (SAT.1 / Morris Mac Matzen)

Ob die kuriose Aktion dem bis dato quotenschwachen Format zu mehr Aufmerksamkeit verhilft? SAT.1 selbst betont Medienberichten zufolge, dass "der Aufruf unter dem Hashtag #RoastCM von Carsten Maschmeyers persönlichem Account kommt und nicht vom Sender. Die Gründershow startet am heutigen Mittwoch, 20.15 Uhr.