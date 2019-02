Seit 2015 sind Robin Thicke und April Love Geary ein Paar. Der Sänger hat bereits einen Sohn aus erster Ehe. (Andreas Rentz/Getty Images)

Erneuter Familienzuwachs im Hause Thicke. Erst kürzlich wurden „Blurred Lines“-Sänger Robin Thicke und Model April Love Geary Eltern einer kleinen Tochter. Am 22. Februar 2018 kam ihr erstes gemeinsames Kind Mia zur Welt. Nur drei Monate später wurde April erneut schwanger. Zwar war das so nicht geplant, das Model nahm laut eigener Aussage eigentlich die Pille, trotzdem freute sich das Paar sehr über ein weiteres Familienmitglied. Im August teilten sie die frohe Botschaft mit ihren Fans und eröffnete kurz darauf, dass es erneut ein Mädchen wird. Nun konnten die beiden ihr Baby endlich in die Arme schließen.

Am 26. Februar - vier Tage nach Mias erstem Geburtstag - kam die kleine Lola Alain Thicke zur Welt, wie der stolze Papa mit einem Schnappschuss auf seiner Instagram-Seite bekannt gab. Der Mittelname Alain hat übrigens eine besondere Bedeutung für den Sänger: Er ist eine Anlehnung an seinen verstorben Vater Alan Thicke, der 2016 völlig überraschend im Alter von nur 69 Jahren an einem Herzinfarkt starb.

Eigentlich war so schnell kein weiterer Nachwuchs im Hause Thicke geplant. Doch Robin und seine Freundin April Love Geary sind nun schon wieder Eltern geworden. (Getty Images / Moses Ng)

Thicke ist nun dreifacher Vater, er hat noch den achtjährigen Sohn Julian aus seiner ersten Ehe mit Schauspielerin Paula Patton. Bald sollen übrigens auch für ihn und seine April die Hochzeitsglocken läuten. Im vergangenen Dezember machte der 41-Jährige dem Model einen Heiratsantrag.